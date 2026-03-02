La figura de Venezuela se disculpó por perjudicar a Nacional en derrota ante Tolima

Llegó a su fin la fecha 9 de la Liga Betplay con el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, duelo que se terminó llevando el equipo de Lucas González con una solitaria anotación por parte de Juan Pablo Torres.

En este duelo 'tatay' Torres no fue el único protagonista, ya que se podría llegar a decir que el 'vinotinto y oro' tomó ventaja cuando el equipo de Diego Arias se quedó solo con 10 jugadores dentro del terreno de juego tras la expulsión del jugador venezolano, Eduard Bello, quien horas después salió a pedir disculpas de manera pública.

Lea también Johan Mojica definió su futuro: Mallorca tomó decisión con el colombiano

Eduard Bello salió arrepentido tras la expulsión con Nacional

Atlético Nacional es el equipo del momento en el FPC, está próximo a jugar contra Millonarios por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no llega con buenas sensaciones, ya que en el marco de la fecha 9 terminó cediendo terreno en la Liga Betplay tras caer ante Deportes Tolima en condición de visitante.

Ahora, el 'verde paisa' tiene la obligación de reivindicarse con su hinchada y Diego Arias ya tiene un plan para ello, aunque las complicaciones claramente se siguen presentando tomando en cuenta el tiempo de recuperación que tendrán antes de enfrentar a Millonarios.

Lea también Tolima alista la Copa Libertadores: baja confirmada y preocupación de Lucas González

Se podría llegar a decir que el estratega de Nacional ya "pasó la página", pero quien no se siente del todo tranquilo es Eduard Bello, el jugador de la Selección de Venezuela que salió expulsado a tan solo 28 minutos de haber iniciado el duelo y quien también dio la cara con unas disculpas públicas para los fanáticos.

"Quiero pedir disculpas públicamente a toda la gente por dejar al equipo con un jugador menos, toca asumirlo con responsabilidad y con mucha humildad. Seguiré trabajando para que no vuelva a pasar".

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

¿Cuándo es el partido de Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana?

Nacional y Millonarios luchan por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el primer reto que tendrán que afrontar será entre ellos en el Estadio Atanasio Girardot. Este clásico del FPC se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo sobre las 19:30 hora Colombia.