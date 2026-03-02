Tolima alista la Copa Libertadores: baja confirmada y preocupación de Lucas González

Deportes Tolima logró un valioso triunfo en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 9 en condición de local a Atlético Nacional con anotación de Juan 'Tatay' Torres.

La victoria le sirvió al conjunto ibaguereño para llegar a 15 puntos y meterse al grupo de los ocho. Adicionalmente, los dirigidos por Lucas González ganaron confianza para visitar al Club Deportivo O'Higgins el miércoles 4 de marzo en el partido de ida de la tercera fase previa en la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Primera decisión en Nacional tras la derrota ante Tolima

Preocupación en Tolima para la Copa Libertadores

Para visitar a O'Higgins en el partido de ida de la fase tres en la Copa Conmebol Libertadores, el entrenador Lucas González reconoció una importante preocupación y además una baja de peso.

"Estamos experimentado por primera vez el tema de los 25 jugadores para los clubes que estamos en torneo internacional. Es muy importante e injusto que tengamos que viajar mañana a Chile, en un viaje tan largo para representar a Colombia el miércoles y tener los mismos jugadores que tienen los equipos que no están en competencia internacional", dijo González.

"Ever Valencia no estará disponible para viajar y no queda otra que tener en cuenta a un juvenil", agregó.

Valencia fue titular en el triunfo de Tolima sobre Atlético Nacional, pero tuvo que dejar el compromiso para el segundo tiempo pro sufrir problemas físicos.

Plan de Lucas González para la Copa Libertadores

Teniendo en cuenta el apretado calendario de Deportes Tolima, González tiene listo su plan para visitar a O'Higgins en la Copa Libertadores.

Lea también [Video] Tolima aterrizó a Nacional y le ganó con lo justo en Ibagué

"Vamos a evaluar la recuperación de los jugadores y empezar a plantear el partido", afirmó.

Edward López, figura de Deportes Tolima

Finalmente, Lucas González dio a conocer la importancia de Edward López en Deportes Tolima.

González destacó que el hecho de haber fichado al extremo como jugador libre, luego de quedar como futbolista libre al finalizar su contrato con Santa Fe.

Adicionalmente, el entrenador de Deportes Tolima explicó que López se podría desempeñar como extremo, mediocampista y hasta lateral.