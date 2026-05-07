Tomás Ángel envió certero mensaje tras partido de América en Sudamericana

En las horas de la noche del miércoles 6 de mayo, América de Cali se vio las caras con Asociación Deportiva Club Alianza Atlético de Sullana de Perú por la cuarta jornada del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local el conjunto inca, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao, que tiene una capacidad para 17 mil hinchas. El escenario deportivo, es de resaltar, contó con una buena presencia de aficionados.

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América ganó

América de Cali estaba más que obligado a sacar un buen resultado fuera de casa para seguir con claras chances de clasificar al repechaje o a los octavos de final del importante torneo internacional.



Y bien, el equipo de la capital del Valle del Cauca cumplió con su deber y terminó ganando 2 goles a 0. El combinado cafetero regresa a casa con la alegría y tranquilidad de haber sumado siete puntos y de hacerse con la segunda casilla de la tabla de posiciones.

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Las palabras de Tomás

Los goles del equipo que es dirigido por David Salvador González Giraldo fueron marcados por Jhon Murillo y Tomás Ángel. Este último jugador, precisamente, se pronunció después del encuentro y envió un certero mensaje.

“Teníamos que recuperar los tres puntos que perdimos en Argentina. Siempre celebro mis goles con esa euforia. Gracias a los hinchas por el acompañamiento y que llenen el estadio; se viene lo lindo”, manifestó.

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América enfrentará a Santa Fe

El exjugador de Atlético Nacional de Medellín llegó hace poco tiempo al América de Cali, pero desde ya se empieza a ganar el corazón de la hinchada escarlata a punta de buenas actuaciones. Los aficionados esperan que el nivel del delantero se mantenga alto.



El conjunto rojo, después de este encuentro por la Copa Conmebol Sudamericana, centrará su atención en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. América, en esta instancia, se verá las caras con Independiente Santa Fe de Bogotá.