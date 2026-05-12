La FIFA World Cup volvió a despertar la nostalgia entre los aficionados colombianos al recordar, a través de sus redes sociales, la histórica actuación de James Rodríguez en la Copa Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el volante cucuteño se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

La icónica foto de James Rodríguez con la Bota de Oro que volvió a emocionar a los hinchas colombianos

En una publicación realizada en X, la cuenta oficial del Mundial destacó los seis goles que marcó el entonces jugador de la Selección Colombia durante aquella inolvidable edición, en la que el combinado nacional alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La imagen compartida por FIFA muestra a James posando junto al Botín de Oro obtenido en Brasil 2014, acompañado de varios balones sobre el césped, simbolizando las anotaciones que lo llevaron a terminar como máximo goleador del campeonato. El recuerdo rápidamente generó miles de reacciones entre hinchas colombianos y fanáticos del fútbol internacional, quienes todavía consideran aquella actuación como una de las mejores exhibiciones individuales en la historia de los mundiales.

James Rodríguez y la histórica imagen que recuerda su consagración como goleador del Mundial

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James marcó seis goles en cinco partidos disputados y dejó momentos imborrables, especialmente el espectacular tanto frente a Uruguay en octavos de final, elegido posteriormente como el mejor gol del torneo y ganador del Premio Puskás.

A más de una década de aquella Copa del Mundo, el legado del mediocampista colombiano sigue intacto. Su actuación en Brasil 2014 no solo lo catapultó al Real Madrid, sino que también consolidó uno de los capítulos más gloriosos en la historia de la Selección Colombia.

Colombia 3-0 Grecia

Gol al minuto 90+3 en la fase de grupos. James cerró la goleada en el debut de la Selección Colombia.

Colombia 2-1 Costa de Marfil

Marcó de cabeza al minuto 64 tras un tiro de esquina, abriendo el camino para la victoria colombiana.

Colombia 4-1 Japón

Anotó dos goles en el cierre de la fase de grupos:

Penal al minuto 17. Definición de gran calidad al minuto 89 tras eludir al arquero.

Colombia 2-0 Uruguay

Firmó un doblete histórico en los octavos de final: