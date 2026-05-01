La joya colombiana de 15 años que quiere el Real Madrid: otro club se lo pelea

Sin duda alguna, Real Madrid necesita grandes cambios a partir de la siguiente temporada con la urgencia de volver a ser protagonista en las competencias más importantes de Europa y pelearle nada más ni nada menos que al Barcelona que parece ya decidir la Liga de España después de sacar 11 puntos de ventaja.

Además de la salida de Álvaro Arbeloa y la vinculación de un técnico con garantías para sacar al cuadro español de la crisis de resultados, el mercado de fichajes será vital. En carpeta, el Real Madrid empieza a ver soluciones y uno de ellos sería nada más ni nada menos que un jugador colombiano.

El fútbol colombiano saca a grandes joyas para el futuro y la Selección Colombia acaba de ser campeón en el Sudamericano Sub-17 con grandes futbolistas de mucha proyección. Aunque este no es el caso, dado que fue formado en otro contexto, los ‘Merengues’ estarían conversando para fichar a un defensor central.

YULIÁN MOSQUERA, EL COLOMBO ESPAÑOL QUE QUIERE EL REAL MADRID

Se trata nada más ni nada menos que de Yulián Mosquera, defensor nacido en España, así como su hermano, Cristhian, que ahora juega en el Arsenal de Inglaterra y que ya cumplió su sueño de representar a la selección de España después del primer llamado en la Fecha FIFA de marzo estrenándose.

Así como Cristhian, Yulián Mosquera también cuenta con un portento físico envidiable con una estatura de 1,94. Con 15 años encima, Mosquera quiere seguir los pasos de su hermano jugando en las inferiores del Valencia de España y sumando minutos con los seleccionados españoles.

ESPN y Diario AS se encargaron de dar este bombazo de un defensor central con raíces colombianas que quieren en el Real Madrid. No será fácil ficharlo, pues, aunque decirle no al cuadro blanco es difícil, en estos días, el Valencia busca truncar el interés de los madrileños con la renovación.

De igual forma, en España mencionan que el Real Madrid está pendiente de lo que pueda pasar, pero la decisión del Valencia con el hermano menor de Cristhian Mosquera sería ofrecerle una extensión de contrato para blindarlo para el futuro. Por ahora, Yulián hace parte de la selección de España Sub-15.

EL SUEÑO DE YULIÁN MOSQUERA

Seguramente jugar en el Real Madrid puede ser algo provechoso para cualquier jugador, tratándose de uno de los mejores clubes del mundo. No obstante, Yulián Mosquera quiere seguir los pasos de su hermano, seguir en Valencia, afianzarse en el conjunto ‘Ché’ y esperar a alguna posibilidad en el mercado internacional.

En declaraciones para el Diario AS en 2024, Yulián Mosquera aseveró que su relación con Cristhian es muy buena y su sueño es nada más ni nada menos que compartir cancha, “lo tengo de referente. Siempre está a mi lado y me ayuda en todo. Me da consejos todos los días y estoy muy feliz. Siempre hemos hablado de ser como los hermanos Williams y llegar al fútbol profesional juntos. Sería un sueño completo”.

¿COLOMBIA PIERDE A YULIÁN MOSQUERA?

La Selección Colombia ya perdió la oportunidad de convocar a Cristhian Mosquera que tampoco tuvo mucha intención de jugar con el combinado cafetero. Quiso representar siempre a España y lo logró sumando primeros minutos en los amistosos frente a Serbia y Egipto.

En el caso de Yulián Mosquera, la cosa es parecida, pues ya está haciendo sus primeros pinitos con la ‘Rojita’ sumando minutos con la Sub-15 para, poco a poco, ir creciendo y poder compartir cancha con su hermano en un futuro en la selección de España.

Colombia tampoco ha hecho mayor contacto con Yulián, que, de igual manera, ya representa a España en las prejuveniles. Seguramente, lo normal es que Mosquera suba de categoría poco a poco y se gane la oportunidad de estar en la selección de mayores en un futuro.