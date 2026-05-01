Universitario tomó decisión con contratación de Fabián Bustos: ¿Se va de Millonarios?

Durante la semana se ha hablado bastante de lo que puede pasar con el futuro de Fabián Bustos, especialmente si Millonarios no logra sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay o si queda afuera de la Copa Sudamericana. En las dos competencias el club bogotano sigue vivo y con la ilusión de poder llegar lejos.

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Fabián Bustos llegó a Millonarios con el torneo ya iniciado, no tuvo pretemporada y no pidió a los fichajes, dado que el club ya estaba armado con la gestión de Hernán Torres y con la llegada de Ariel Michaloutsos como el director deportivo. De hecho, Bustos ya está mentalizado en afrontar el segundo semestre con posibles contrataciones para mejorar en todos los aspectos el plantel.

Sin embargo, Universitario de Deportes está pendiente de Fabián Bustos, teniendo en cuenta que Javier Rabanal dejó la institución. El argentino es el plan A, y por ahora, quedó Jorge Araujo como el entrenador interino a la espera de definir a su entrenador.

LA POSTURA DE UNIVERSITARIO CON FABIÁN BUSTOS

Universitario triunfó contra Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores para igualar en la parte alta de la clasificación de su grupo con cuatro unidades igualando con Deportes Tolima, Coquimbo Unido y con los uruguayos. Esto podría cambiar el rumbo del interés que tienen por el argentino que dirige a Millonarios.

Desde Perú afirman que sí hay interés por contratar a Fabián Bustos, mientras que el argentino sigue concentrado con sus responsabilidades en Bogotá con la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en juego. Universitario ya tomó una decisión con la posibilidad de contratar a Bustos.

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El administrador deportivo de Universitario, Franco Velasco habló sobre ese interés en Fabián Bustos y sentenció que van a respetar el vínculo que tiene con Millonarios, “Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, lo queremos mucho aquí, es nuestro técnico bicampeón del centenario, nada menos, pero respetamos que Fabián hoy tenga una relación contractual y deportiva con Millonarios”.

Posteriormente, indicaron que, “no correspondería poder emitir juicios sobre algún proceso de negociación, porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián. Hoy tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre esa relación o una eventual llegada a nuestra institución”.

Seguramente, Universitario esperará a que Fabián Bustos termine su respectivo contrato que tiene con Millonarios para intentar ficharlo de cara al siguiente torneo. Además, su continuidad en Bogotá también dependerá de lo que pase en la última fecha de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

FABIÁN BUSTOS LE PUSO FIN A LOS RUMORES DE SU SALIDA

Con posibilidades en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana, el entrenador argentino sabe lo que se juega en Millonarios en este primer semestre. Su contrato va hasta finales del 2026, pero todo podría cambiar dependiendo de lo que pase en estas dos competencias.

Sin embargo, Fabián Bustos dejó claro que, “hoy estoy acá, tengo contrato con el club. Yo adoro el club (Universitario de Perú) es el club de cual me siento hincha, pero hoy estoy acá”. Millonarios necesita sumar de a tres contra Alianza Valledupar y que pierda el Deportivo Cali frente al Deportes Tolima y Medellín contra Águilas Doradas.

Mientras que en Copa Sudamericana tendrán que ganar los nueve puntos que les queda y esperar algunos tropiezos de Sao Paulo y O’Higgins para quedarse con la primera plaza que les permita llegar a los octavos de final de manera directa.

ARIEL MICHALOUTSOS, FACTOR CLAVE PARA LA CONTINUIDAD DE FABIÁN BUSTOS EN MILLONARIOS

Evidentemente, con la postura de Universitario y con las declaraciones de Fabián Bustos queda más claro que el entrenador cumplirá su contrato con la institución bogotana. Además, Ariel Michaloutsos sería un actor principal para la continuidad del argentino en Millonarios.

Y es que, el director deportivo ha dejado claro que hay apoyo en Fabián Bustos y que quieren la continuidad del ex Universitario depositando la confianza en su proyecto deportivo que vendrá con un mercado de fichajes amplio, de acuerdo con información de Guillermo Arango.

Guillermo Arango indicó que, “Fabián Bustos siente tranquilidad en Millonarios por el trabajo de Michaloutsos. Ya están gestionando refuerzos, posiciones, nombres inclusive de algunos jugadores. Michaloutsos ya le está gestionando jugadores para el próximo campeonato".