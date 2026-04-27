Cristhian Mosquera recordó a Colombia: "No ha sido ninguna decisión"

Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal e internacional con España tras debutar en la ventana de marzo, se mostró muy ilusionado con la posibilidad de jugar su primer Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, pero recalcó que se tiene que ganar el puesto con "sacrificio".

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"Para llegar al Mundial todavía falta un poco y para saber si estoy en la lista también. Trabajar día a día en mi club es lo que me va hacer estar ahí y tener opciones de que Luis (De la Fuente) me convoque. Lo estoy tomando con mucha ilusión y me lo voy a trabajar y ganar con sacrificio", afirmó Mosquera en una entrevista para EFE en la que subrayó su ilusión por la posibilidad de acudir a la cita mundialista.

El jugador, nacido en Alicante, se proclamó campeón olímpico en los Juegos de París de 2024 y recibió la llamada de la absoluta en los amistosos que la selección iba a disputar en marzo de 2026 después de la cancelación de la Finalissima frente a Argentina.

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Mosquera debutó en la victoria frente a Serbia cuando salió al campo en el minuto 83, sustituyendo a Pau Cubarsí, y, cuatro días después, disputó los noventa minutos en el empate ante Egipto.

El defensa, que puede jugar tanto de central como de lateral, también era elegible para jugar con Colombia por el origen colombiano de sus padres, aunque insistió en que nunca tuvo dudas sobre su decisión al haber jugado con la 'Roja' desde la sub-15 y haber pasado por todas las categorías inferiores.

"No ha sido ninguna decisión, llevo jugando en la selección española desde la sub-15. Eso dice todo. El ruido y los comentarios han venido de la parte externa. Mi familia y yo hemos estado tranquilos, calmados y relajados con la situación", declaró a EFE.

Mosquera también se refirió a la lesión sufrida por Lamine Yamal, que se pierde el resto de la temporada con su club después de retirarse en el minuto 40 del partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo tras sufrir una lesión en el bíceps femoral izquierdo, aunque la entidad confirmó que no compromete su presencia en el Mundial.

"Lo vimos y no sabíamos exactamente qué había pasado. Esperemos que no sea nada grave, se recupere lo antes posible y que esté en las mejores condiciones para el Mundial", señaló el defensa del Arsenal.