La mala hora de Jhon Arias y Yerson Mosquera en Wolverhampton; descenso inminente

Los futbolistas colombianos Jhon Adolfo Arias y Yerson Mosquera pasan por un difícil momento en la temporada 2025-2026 con la camiseta de Wolverhampton Wanderers Football Club, después de disputarse la jornada 16 de la Premier League.

Y es que luego de caer este sábado 13 de diciembre en condición de visita ante Arsenal, los 'Wolves' quedaron sumergidos en la última posición del campeonato con solo dos puntos.

Lea también VIDEO - Luis Suárez marcó doblete en goleada de Sporting en Portugal

El equipo de los colombianos registra dos empates, 14 derrotas, solo nueve goles a favor y 35 en contra.

Wolverhampton, al borde del descenso

A pesar de que los directivos de Wolverhampton quisieron recomponer el camino al destituir al portugués Vítor Pereira del cargo de director técnico y nombrar al galés Rob Edwards, los resultados no han acompañado a los 'lobos' que con el nuevo estratega registran cuatro derrotas de manera consecutiva.

Teniendo en cuenta el calendario de la Premier League y a falta de 22 jornadas para terminas la temporada, el equipo de los colombianos está en la obligación de hacer, como mínimo, 35 puntos de los 66 que están en juego para salvar la categoría en la segunda mitad de la campaña.

Adicionalmente, Wolverhampton tendrá que esperar que Burnley (10 puntos), West Ham (13 puntos), Nottingham Forest (15 puntos) y Leeds United (15 puntos), rivales en la parte baja de la tabla, empiecen a ceder unidades.

Lea también Otro golpe para Tolima; Dimayor anunció castigo tras goleada ante Junior

¿Cuál será el futuro de Jhon Arias y Yerson Mosquera?

El futuro de Jhon Arias y Yerson Mosquera en Wolverhampton para la temporada 2025-2026 estaría en duda, teniendo en cuenta la posibilidad de descender a la segunda división de Inglaterra.

En los últimos días se ha informado que Arias podría dar el salto a otra liga de Europa como la francesa o la española y hasta se ha mencionado la posibilidad de regresar a Brasil.

Con respecto a Mosquera no ha dado a concoer información sobre su continuidad o no en los 'Wolves'.