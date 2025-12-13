VIDEO - Luis Suárez marcó doblete en goleada de Sporting en Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue confirmándose como la gran figura de Sporting Clube de Portugal al anotar este sábado 13 de diciembre dos goles en la goleada 6-0 sobre AVS Futebol SAD en duelo válido por la fecha 14.

Suárez celebró en los minutos 32 y 53 el primero y el quinto tanto de su equipo, que completó la goleada con anotaciones de Maximiliano Araújo y Geny Catamo.

Los goles de Luis Suárez en la goleada de Sporting

Luis Javier Suárez abrió el marcador para Sporting en el minuto 32, después de recibir la pelota al borde del área rival.

El atacante colombiano demostró toda su calidad y potencia para hacerse un espacio y sorprender con un potente remate que dejó quieto y sin reacción al guardameta de AVS.









La segunda anotación de Luis Suárez se registró en el minuto 53. Después de un tiro de esquina, el colombiano aprovechó el cabezazo de un compañero en el primer palo para aparecer por sorpresa a la espalda de los zagueros contrarios para empujar con tranquilidad el esférico.













Luis Suárez ya es goleador de la Liga de Portugal

Con los dos goles de este sábado, Luis Javier Suárez llegó a 11 celebraciones en la temporada 2025-2026 de la primera división de Portugal.

De esta manera, el colombiano ya se convirtió en el máximo anotador de la Primeira Liga, después de 14 jornadas.