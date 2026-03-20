La millonada que ganarían América y Millonarios en la Copa Conmebol Sudamericana

América de Cali y Millonarios conocieron sus grupos y rivales en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El equipo escarlata quedó como cabeza de serie de la zona A y se medirá con Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético del Perú.

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Por otro lado, Millonarios fue ubicado en el grupo C y tendrá como rivales a Sao Paulo de Brasil, O'Higgins de Chile y Boston River de Uruguay.

América y Millonarios ganarían una millonada en la Copa Sudamericana

Durante el sorteo de a fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció un importante incremento que se entregará a los equipos participantes del certamen.

Domínguez explicó que el campeón de la Copa Sudamericana recibirá un reconocimiento de USD 10.000.000, el cual se sumará a la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y al acumulado que logre durante el torneo.

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Por otro lado, el subcampeón se quedará con USD 2.500.000, que se sumará a lo ganado a lo largo del certamen.

Uno de los incentivos más importantes tiene que ver con que por cada victoria en la fase de grupos un equipo recibirá la cifra de USD 125.000.

En el caso de América de Cali y Millonarios, los dos representantes colombianos en la Copa Conmebol Sudamericana, se podrían agregar a sus arcas USD 375.000 en caso de hacer respetar su condición de local y obtener tres victorias en casa durante la ronda de grupos.

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Dicha cantidad se sumará a los USD 225.000 que ganó América y a los 250.000 que logró Millonarios por disputar la fase preliminar.

Adicionalmente, 'escarlatas' y embajadores aseguraron USD300.000 por conseguir la clasificación a la fase de grupos.