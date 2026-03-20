El déjà vu que ilusiona a Millonarios en Copa Sudamericana

Este jueves 19 de marzo se sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la presencia de Millonarios en busca de pasar la primera instancia. Sin duda alguna, el camino no será sencillo, especialmente porque el sistema de campeonato de este torneo internacional solo clasifica a un club de cada grupo.

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Millonarios tendrá que aspirar a quedarse con ese primer puesto del Grupo C en el que tendrá que medirse con O’Higgins, equipo que bajó de la Libertadores tras perder con Deportes Tolima, Boston River y Sao Paulo. Ese duelo ante el equipo brasileño revive momentos dulces del cuadro bogotano con una estadística que se remonta a hace casi dos décadas.

Un panorama muy similar de este camino que tendrá por delante Millonarios al que tuvo hace 19 años cuando afrontó la Copa Sudamericana y en algún momento tuvo que enfrentarse a Sao Paulo.

EL RECUERDO QUE ILUSIONA A TODO MILLONARIOS EN COPA SUDAMERICANA

En 2007, el sistema de campeonato de la Copa Sudamericana era muy diferente al actual. Se jugaba una fase previa para sellar el paso a los octavos de final. No había una fase de grupos como actualmente se juega. Hace 19 años, Millonarios se midió en la primera instancia contra Atlético Nacional en una serie de ida y vuelta, diverso al formato de ahora con solo un partido.

Millonarios se hizo fuerte de visitante superando 2-3 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y en Bogotá igualaron sin goles, resultado que permitió que los albiazules sellaran el paso a los octavos de final. En esa instancia tuvieron que medirse con Colo Colo de Chile.

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Su primer partido en esta Copa Sudamericana será justamente contra un equipo chileno midiéndose contra O’Higgins que dejó atrás al Bahía en la Copa Libertadores.

Y, aunque en 2007 Millonarios tuvo que medirse con Sao Paulo en los cuartos de final, en esta ocasión será antes en la fase de grupos que tendrán que verse las caras. Los bogotanos esperan repetir la historia de hace 19 años cuando superaron a los paulistas.

La serie inició en San Pablo con un partido parejo y con una victoria por la mínima diferencia de manera agónica con un único gol de Luis Eduardo Zapata. A partir de ese momento lo denominaron como el ‘Morumbi’ Zapata por la anotación en dicho estadio. En el partido de vuelta se quedaron con el triunfo 2-0 con doblete de Ricardo Ciciliano.

MILLONARIOS ESPERA REPETIR LO HECHO EN 2007

Además de esa coincidencia de haber dejado atrás a Atlético Nacional y de tener que enfrentar a Sao Paulo como en el 2007, ese año fue una de las mejores ediciones del cuadro capitalino llegando a instancias decisivas en la competencia internacional.

De hecho, ese duelo entre el equipo colombiano y el brasileño se presentó en los cuartos de final. El resultado permitió que Millonarios sellara el paso a la semifinal, lo que fue, junto con el 2012 el mejor antecedente de los ‘Embajadores’ en la Copa Sudamericana.

Infortunadamente, Millonarios quedó eliminado en la semifinal perdiendo contra el América de México en una serie que inició en Bogotá con un 2-3 y en suelo mexicano los azulcremas se llevaron la victoria con un 2-0 para llegar a la final que perdieron contra Arsenal de Sarandí.

FIXTURE DE MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Todavía la Conmebol no ha definido las fechas de manera oficial para conocer los horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se enfrentará primero a O’Higgins, luego se medirá con Boston River y tendrá que recibir a Sao Paulo.

La primera salida será en Chile, algo que es ventajoso pensando en definir todo en condición de local que podría ayudar en ese interés de sellar la clasificación de manera directa. Para eso tendrá que ser líder. Tendrá dos localías seguidas, dos partidos de visitante y terminará en casa. Sin fechas y horarios definidas, este sería el calendario:

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Fecha 1 | 7-9 de abril | O’Higgins vs Millonarios

Fecha 2 | 14-16 de abril | Millonarios vs Boston River

Fecha 3 | 20-30 de abril | Millonarios vs Sao Paulo

Fecha 4 | 5-7 de mayo | Boston River vs Millonarios

Fecha 5 | 19-21 de mayo | Sao Paulo vs Millonarios

Fecha 6 | 26-28 de mayo | Millonarios vs O’Higgins