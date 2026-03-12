La millonaria cifra que recibirá Bucaramanga por la venta de Aldair Quintana a IDV

El portero colombiano Aldair Quintana está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente del Valle, luego de alcanzarse un acuerdo para su transferencia desde Atlético Bucaramanga.

El guardameta viajará en los próximos días a Ecuador y se presentará en Quito durante esta misma semana para ultimar detalles de su vinculación con el club ecuatoriano.

Lea también Juan Cruz Real renunció a su equipo en Chile y vuelve a sonar para un 'grande' de la Liga BetPlay

¿Cuánto pagó Independiente del Valle a Bucaramanga por Aldair Quintana?

Uno de los aspectos más llamativos del negocio es el valor de la transferencia, pues Independiente del Valle pagará algo más de 1.300 millones de pesos colombianos para quedarse con los derechos del arquero.

Se trata de una cifra importante para Bucaramanga, que si bien pierde a una de sus principales figuras, decidió aceptar la propuesta teniendo en cuenta que se trata de un futbolista de 31 años y que difícilmente recibiría una oferta superior en el futuro cercano.

Además del pago por el traspaso, el club ecuatoriano también acordó con el jugador un contrato por tres temporadas, lo que demuestra la confianza que tienen en el portero para asumir un rol protagónico en el equipo.

En el conjunto santandereano, Quintana se había consolidado como una de las figuras más representativas del plantel e incluso llegó a convertirse recientemente en el futbolista con el salario más alto en la historia del club.

Con este movimiento, el arquero ibaguereño tendrá la oportunidad de vivir su primera experiencia internacional luego de una extensa trayectoria en el fútbol colombiano.

Trayectoria de Aldair Quintana

A lo largo de su carrera, Aldair Quintana ha defendido los colores de clubes como Atlético FC, Orsomarso SC, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Además, fue convocado a Selección Colombia, siendo tercer portero en la Copa América 2021, inclusive.

Se espera que en los próximos días el fichaje sea anunciado oficialmente por Independiente del Valle, equipo que se prepara para afrontar una nueva edición de la Copa Libertadores y que apuesta por la experiencia del arquero colombiano para reforzar su plantilla.