La nueva posición de Jhon Arias: brilla en Wolves y pone a pensar a Lorenzo en Colombia

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias se afianza cada vez más en Wolverhampton Wanderers Football Club, teniendo en cuenta el buen rendimiento individual, a pesar de los malos resultados que tienen a los 'Wolves' en la última posición de la Premier League.

El pasado sábado 3 de enero, Arias se sacudió de la sequía de gol al conseguir su primera celebración en la liga de Inglaterra al abrir el marcador de la goleada de los 'Wolves' 3-0 sobre West Ham.

Lo hecho por el colombiano fue destacado por la prensa especializada en Wolverhampton y por su entrenador Robert Owen Edwards, que además dio detalles de la nueva posición en la que ha utilizado al mediocampista.

La nueva posición de Jhon Arias en Wolverhampton

En los partidos contra West Ham y Manchester United, el colombiano Jhon Adolfo Arias ha sido ubicado mucha más retrasado en el terreno de juego.

Teniendo en cuenta que en Fluminense ocupó una posición más adelantada, con libertad y con mayor relevancia sobre el carril derecho, desde su llegada a la Premier League se ha visto neutralizado y con poca claridad.

Sin embargo, el entrenador Robert Owen Edwards dio a conocer que en los dos últimos compromisos lo ubicó más retrasados cumpliendo funciones de ocho.

“Sus dos últimas actuaciones han sido realmente buenas en esa posición de ocho, una posición más retrasada", explicó.

Según el entrenador, el colombiano tiene la posibilidad de cubrir más espacio y tranquilidad con la posesión del balón.

"Cubre el campo muy bien y, obviamente, tiene mucha tranquilidad con la posesión. Volvieron a intentarlo porque lo merecían. El otro día, quizás por necesidad, tuvimos que hacer cambios y reorganizar un poco el equipo, pero hoy, sin duda, el plan estaba ahí y tuvieron la oportunidad de repetirlo y demostrarlo, y estoy muy contento de que lo hicieran”, agregó Edwards.

Alternativa en la Selección Colombia

Teniendo en cuenta que Jhon Arias es un habitual convocado a la Selección Colombia, lo hecho en Wolverhampton y la posibilidad de jugar como un ocho retrasado le daría alternativas al director técnico Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo.

Arias podría competir en la posición con Richard Ríos, quien es el que normalmente acompaña a Jefferson Lerma.