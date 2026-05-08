[VIDEO] Así quedó el estadio Atanasio Girardot tras los disturbios: ¡vergüenza mundial!

Lo que debía ser una fiesta deportiva en el Estadio Atanasio Girardot terminó convertido en una noche de caos, violencia y vandalismo. El partido entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, tuvo que ser cancelado por falta de garantías de seguridad tras los graves desmanes protagonizados por algunos aficionados.

Un video y unas fotografías difundidas por el Diario El Tiempo, evidenció el alcance de los daños al escenario deportivo.

[VIDEO] Así quedó el Atanasio Girardot tras los disturbios: ¡vergüenza mundial!

Minutos antes del arranque del encuentro se registraron incidentes en una de las tribunas del escenario deportivo. Bengalas, pólvora y artefactos pirotécnicos fueron encendidos por hinchas, generando incendios y escenas de tensión dentro del estadio. La situación rápidamente escaló con enfrentamientos entre asistentes y daños en diferentes zonas del Atanasio Girardot.

Aunque inicialmente las autoridades y los organizadores intentaron retrasar el comienzo del compromiso mientras controlaban la situación, finalmente se tomó la decisión de suspender el evento ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y espectadores.

Además de la utilización de pirotecnia, también se reportaron cánticos y pancartas contra directivos y futbolistas del conjunto antioqueño. Videos difundidos en redes sociales mostraron graves daños en la infraestructura del estadio, incluyendo silletería destruida, lavamanos averiados, sanitarios afectados y extintores hurtados.

El estadio Girardot sufrió daños en las baterías sanitarias, tribunas y cámaras de seguridad

De acuerdo con el balance preliminar entregado por el Puesto de Mando Unificado, fueron destruidos 13 lavamanos, nueve orinales y un sanitario. También se registraron daños en nueve divisiones de aluminio, tres cámaras de vigilancia, dos dispositivos de conectividad y 113 sillas del estadio. A esto se sumaron afectaciones a gabinetes de la red contra incendios y una puerta de acceso de la tribuna norte.

Las autoridades confirmaron además la captura de nueve personas, entre ellas una mujer, mientras que un menor de edad fue aprehendido. Tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección y se impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en la Ley 1801.