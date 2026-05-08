Atlético Bucaramanga atraviesa días decisivos mientras busca definir al entrenador que liderará el próximo proyecto deportivo del equipo. Tras la salida de Leonel Álvarez, la dirigencia del conjunto santandereano confesó que trabaja en la elección de un nuevo cuerpo técnico.

Presidente de Bucaramanga dio pistas sobre su nuevo técnico: ¿será extranjero?

Uno de los nombres que empieza a ganar fuerza es el del uruguayo Pablo Peirano. La posibilidad fue reconocida públicamente por Óscar Álvarez Júnior, presidente del club, quien habló sobre el tema en zona mixta luego de ser consultado por el periodista Armando Araque acerca del futuro del banquillo leopardo.

Aunque evitó entregar detalles concretos sobre las negociaciones, el dirigente dejó claro que la institución ya se encuentra adelantando conversaciones con posibles candidatos. “Estamos avanzando en las negociaciones del próximo entrenador… todavía no hay nada definido”, afirmó Álvarez Júnior.

Presidente reconoció que el exentrenador de Santa Fe aparece dentro del grupo de candidatos

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención llegó cuando fue interrogado directamente por el nombre de Pablo Peirano. Lejos de descartar la posibilidad, el presidente reconoció que el exentrenador de Independiente Santa Fe aparece dentro del grupo de candidatos que analiza la directiva: “Está dentro de las opciones”, señaló.

La declaración aumentó la expectativa entre los aficionados de Bucaramanga, que esperan una rápida definición para encarar lo que resta de la temporada. Peirano, quien dejó una buena imagen durante su paso por Santa Fe, es valorado por su propuesta táctica y por la capacidad que mostró para competir en torneos locales e internacionales.