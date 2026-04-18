La salida de Novoa de Millonarios estaría lista tras otra mala noticia de Dimayor

Millonarios es el equipo que da de qué hablar nuevamente en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que se aproxima un nuevo clásico frente a América de Cali que podría terminar definiendo la clasificación de ambos a la siguiente instancia de la competencia, pero también por lo que se vive con el caso de Diego Novoa.

Después de algunas semanas, la División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la sanción al jugador de Millonarios, quien se perderá prácticamente el resto de la primera ronda de la Liga Betplay y por lo cual el club habría apelado la decisión,pero lamentablemente esta fue denegada.

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Diego Novoa seguirá con la sanción de Dimayor

Por medio de la Resolución No. 037 de 2026, la Dimayor sancionó "al señor Diego Alejandro Novoa Urrego , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A."

Esta drástica sanción perjudicaría al club enormemente, ya que pierden a su arquero titular por varias fechas y justo en las más definitivas, lo que podría llegar a poner en duda incluso su continuidad en el equipo, ya que termina contrato en el mes de junio del presente año.

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Las directivas y el cuerpo técnico de la institución intentaron apelar esta decisión con la Dimayor con el argumento de que no existe una prueba directa que vincule a Novoa con la herida abierta que sufrió Pimentel, pero el comité disciplinario reveló que el portero de 36 años permanecería con la respectiva sanción.

“El Comité decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 037 de 2026 y consecuencia de ello confirmar la decisión de ‘Sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”)

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Diego Novoa no está en los planes de Millonarios

El experimentado arquero de 36 años terminaría su contrato con el equipo bogotano en junio de 2026 y, según se dio a conocer en La FM Más Fútbol por parte de Guillermo Arango, por el momento no está en los planes de renovación e incluso se estaría buscando a un nuevo arquero.

¿Cómo le ha ido a Diego Novoa con Millonarios?

Tras su destacado paso por América de Cali, Diego Novoa arribó como una de lasa grandes figuras a Millonarios a inicios de la temporada 2024 y desde entonces ha tenido la oportunidad de disputar 46 partidos, más de 3.900 minutos en donde ha recibido 49 goles.