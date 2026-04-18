Inesperada decisión en Santa Fe sobre la salida de Pablo Repetto

Independiente Santa Fe no ha pasado por su mejor momento desde que Pablo Repetto asumió el cargo como director técnico, ya que a pesar de haber quedado campeones de la Superliga Betplay a inicio de la presente temporada, los resultados en la liga local son bastante cuestionables y ahora estos se están traspasando a la Copa Libertadores.

El estratega uruguayo viene de perder en la Copa Libertadores ante Cortinthians en suelo brasileño y de empatar con Millonarios en la competencia local. Sin embargo, estos no son los únicos resultados negativos que ha sumado Repetto, pero aún así el técnico se quedaría en el cargo, sino tendría que pagar una millonaria suma de al menos 2.000 millones de pesos.

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Pablo Repetto se queda en Santa Fe a pesar de los resultados

El rendimiento del estratega uruguayo ha sido irregular y ello lo lleva a estar en este momento por fuera de los ocho mejores equipos de la competencia, durante la mayoría de las jornadas disputadas, y a estar penando hasta el último momento para intentar ingresar al selecto grupo.

Repetto no cumplió con una "prueba de fuego" como lo es el clásico capitalino y ahora está obligado a sumar nueve de nueve si quiere intentar clasificar, lo cual es poco probable, pero el estratega uruguayo confía en su proceso y en el de sus jugadores.

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Si no logra este objetivo de igual manera continuaría en el cargo como director técnico del 'león', ya que Eduardo Méndez, presidente de la institución, no lo dejaría ir debido a una millonaria cláusula de recisión de contrato que tendría que pagar de alrededor 2.000 millones de pesos.

Por el momento, Repetto se quedaría y dirigiría en el duelo contra Cúcuta Deportivo en el marco de la fecha 17 de la competencia local. El uruguayo tiene el respaldo total de la directiva, pero en especial porque el golpe económico que recibiría sería bastante alto.

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Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe

El siguiente duelo del técnico uruguayo de 52 años será en condición de local ante Cúcuta, un compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay que se jugará el domingo 19 de abril sobre las 14:00 hora Colombia y en el cual está obligado a sumar de a tres puntos si se quiere ilusionar con la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

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En rueda de prensa, el técnico analizó el desarrollo del compromiso y aseguró que su equipo no fue ampliamente superado en cuanto a generación de opciones claras de gol. “No recuerdo una gran chance, y nosotros tuvimos la de Hugo (Rodallega) y la de Luis (Palacios) -que tampoco fueron tan claras-”, explicó.

En cuanto a las variantes ofensivas, el entrenador explicó que buscó soluciones desde el banco para intentar cambiar el rumbo del juego. “Necesitábamos más uno contra uno, por eso lo intentamos con (Shirra) Mosquera y (Franco) Fagúndez”, comentó.