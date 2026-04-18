Falcao dio sorpresiva noticia que ilusiona a Millonarios para el duelo ante Sao Paulo

Millonarios sigue dando de qué hablar tras la reciente victoria contra Boston River en el Estadio El Campín, escenario que contó con un aforo de más de 30.000 personas que cantaron a todo pulmón el agónico gol de Carlos Darwin Quintero y que los vuelve a meter por la lucha de la clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

Sin embargo, Quintero no es el único protagonista, ya que Radamel Falcao también dejó unas contundentes declaraciones que llena de ilusión a la hinchada para lo que será uno de los partidos más importantes de la temporada contra Sao Paulo en la capital del país.

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Falcao llena de ilusión a los hinchas antes del duelo ante Sao Paulo

Millonarios salió del fondo de la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana tras la sufrida victoria que protagonizó contra Boston River en el Estadio El Campín el miércoles 15 de abril.

El cuadro 'embajador' no venía pasando por su mejor momento, bajó bastante el rendimiento, pero este triunfo sin duda alguna es un golpe anímico importante para el equipo que comanda Fabián Bustos y que de frente tendrá dos duelos complejos a nivel nacional e internacional.

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Millonarios llegará a enfrentar a América en el marco de la fecha 17 de la Liga Betplay, encuentro que podría definir su clasificación a la siguiente instancia, y a nivel internacional tendrá el partido más difícil e importante de la temporada contra Sao Paulo, al cual se refirió de manera contundente Radamel Falcao, dejando de paso un mensaje de tranquilidad para los aficionados.

"Es un grupo muy parejo, quizás el favorito es Sao Paulo por la historia como club, pero el fútbol hoy en día está muy emparejado. Nosotros estamos con mucha ilusión, sabemos que debemos hacer la diferencia en casa cuando enfrentemos a Sao Paulo".

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¿Cuándo será el partido de Millonarios contra Sao Paulo?

Millonarios quedó ubicado en la tercera casilla del Grupo C con tres unidades y ahora está obligado a sacar un resultado positivo frente a Sao Paulo en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el martes 28 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

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Rodrigo Contreras habló tras el golpe en Copa Sudamericana

Ante la preocupación por el estado de salud del delantero, Rodrigo Contreras entregó un parte de tranquilidad a todos los aficionados, pues por medio de las redes sociales contó detalles de su recuperación tras lo acontecido en el juego de Copa Sudamericana contra el equipo ‘charrúa’.

“Gracias a Dios estoy bien, solo fue un susto. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana; con el favor de Dios, todo saldrá bien. Ahora solo queda descansar y recuperarse. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes”, aseguró el argentino en sus redes sociales.