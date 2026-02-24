La Selección de Bolivia anunció rival para su último amistoso previo al repechaje

La Selección de Bolivia anunció su último partido amistoso previo al repechaje rumbo al Mundial 2026. El rival será Selección de Trinidad y Tobago, según informó este lunes la Federación Boliviana de Fútbol.

El compromiso se disputará el próximo 15 de marzo en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz, la región más poblada del país.

“Disputaremos nuestro último partido de preparación, donde enfrentaremos a Trinidad y Tobago en un duelo clave para llegar en las mejores condiciones antes de viajar a México y disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026”, señaló la FBF en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Fecha y rival de Bolivia en el repechaje al Mundia

El encuentro será una especie de despedida ante su afición, ya que se jugará 1once días antes del partido de repesca programado para el 26 de marzo en Monterrey, donde Bolivia enfrentará a Selección de Surinam.

Balance de Bolivia en los amistosos

En su más reciente presentación amistosa, la Verde cayó por la mínima diferencia ante Selección de México el pasado 25 de enero, en un duelo que sirvió para ajustar detalles tácticos.

Previamente, el combinado boliviano había empatado 1-1 en casa frente a Selección de Panamá, mostrando altibajos en su proceso de preparación.

Durante octubre y noviembre de 2025 también disputó varios amistosos internacionales: venció 1-0 a Selección de Jordania, pero perdió ante Selección de Rusia (3-0), Selección de Corea del Sur (2-0), Selección de Japón (3-0) y Selección de Perú (2-0).

El equipo dirigido por Óscar Villegas accedió al repechaje en septiembre pasado tras vencer 1-0 a Selección de Brasil en la última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Si Bolivia supera a Surinam el 26 de marzo, deberá enfrentar el 31 de marzo a la selección de Selección de Irak en un duelo definitivo que otorgará el cupo al Mundial 2026, manteniendo viva la ilusión de regresar a una cita orbital.