[Video] Marcelo Gallardo anunció con nostalgia su renuncia a River Plate

Los malos resultados han obligado a que Marcelo Gallardo presente su renuncia a la dirección técnica de River Plate, entrenador que recientemente explicó su decisión a través de un video publicado en las redes sociales del equipo 'Millonario', allí, aparece el estratega visiblemente afectado informando sobre su despedida.

El entrenador de 50 años le pone fin a su segundo ciclo al frente del equipo de sus amores, periodo donde no ganó títulos y acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos disputados, una decisión provocada tras la reciente derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield.

[Video] La despedida más dolorosa: así anunció Gallardo su salida de River Plate

Marcelo Gallardo, ídolo y técnico con más títulos en la historia de River Plate, anunció este lunes que dirigirá su último partido al mando del club de la banda roja el próximo jueves 26 de febrero, cuando el 'Millonario' enfrente a Banfield en el estadio Monumental por el torneo Apertura del fútbol argentino.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", dijo 'El Muñeco' visiblemente afectado luego de sufrir tres derrotas consecutivas en la liga local y un juego bastante criticado.

"Palabras de agradecimiento a este enorme club y a su gente por su amor incondicional, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas", agregó.

Gallardo nunca pudo emular el gran River Plate que dirigió en su primera etapa

Tras brillar en su primera experiencia en el banquillo millonario (2014-2022), con 14 títulos, Gallardo registró 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas desde que retornó al cuadro de sus amores en agosto de 2024.

Para el duelo ante Banfield no contará por lesión con dos de sus referentes, Juan Fernando Quintero y Franco Armani, dos de los llamados "héroes de Madrid", el plantel dirigido por 'El Muñeco' que le ganó en el Santiago Bernabéu la Copa Libertadores 2018 a su archirrival Boca Juniors, acaso la mayor alegría de la historia de River.

Uno de los señalamientos más repetidos es que Gallardo armó el equipo a pedido, y bajo su mando el club invirtió más de 70 millones de dólares en refuerzos, pese a esto, el equipo no clasificó a la cita imperdible de River, la Libertadores, y este año debió conformarse con la Copa Sudamericana.

