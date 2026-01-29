La UEFA sacude todo: regla de última hora para el sorteo de la Champions

La UEFA ha puesto en marcha una de las transformaciones más profundas de los últimos años en la Champions League, una reforma que no solo altera el formato, sino que redefine la manera en que los clubes compiten, planifican y sueñan con llegar lejos.

Con la implementación del nuevo sistema, la fase de liga adquiere un peso determinante. Ya no se trata únicamente de clasificar a la siguiente ronda, sino de hacerlo en la mejor posición posible.

Los equipos que finalizan en los puestos más altos aseguran un beneficio clave: definir las series eliminatorias en condición de local, una ventaja histórica en el fútbol europeo que ahora deja de ser fruto del azar para convertirse en recompensa al rendimiento sostenido.

Sin embargo, el verdadero sacudón llega con la posibilidad de perder ese privilegio. Si un club mejor posicionado cae eliminado ante otro que terminó más abajo en la tabla, el vencedor no solo avanza de ronda, sino que hereda el estatus competitivo de su rival.

Este mecanismo introduce un matiz completamente nuevo en la competición continental. Un equipo que inició el torneo desde una posición secundaria puede, a base de resultados y carácter, escalar en el cuadro eliminatorio y asegurarse ventajas que antes estaban reservadas a los grandes favoritos.

Desde el punto de vista táctico, el impacto es inmediato. Los entrenadores ya no pueden permitirse especular en los primeros encuentros, conscientes de que una mala noche puede tener consecuencias que se extiendan durante toda la ruta hacia la final.

Otro de los cambios relevantes es la división del cuadro en dos rutas diferenciadas, conocidas como camino plateado y camino azul. Esta estructura busca ordenar los emparejamientos y evita que la competición dependa exclusivamente de cruces aleatorios. Además, rompe con viejos dogmas: ahora es posible que clubes del mismo país se enfrenten antes de lo habitual o que se repitan duelos ya vistos en la fase de liga, algo impensado en ediciones anteriores.

El calendario, en líneas generales, se mantiene fiel a la tradición. Los playoffs se disputan en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales en mayo, con la gran definición programada para finales de ese mes. No obstante, el camino hasta ese partido decisivo promete ser más impredecible que nunca.