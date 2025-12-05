La ventaja que tendría Argentina en el Mundial 2026

La selección de Argentinaconoció su grupo y los rivales que tendrá en el inicio de la defensa del título de la Copa del Mundo. La albiceleste quedó ubicada en la zona J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

En un inicio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no contaría con grandes dificultades para imponerse y superar la fase de grupos.

El hecho de enfrentar a Austria, que es 24 en el ranking FIFA, Argelia, que se ubica 35 y Jordania que está 66, brinda cierta tranquilidad para el seleccionado Argentina.

Grupo J del Mundial 2026

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Ventaja que tendría Argentina en el Mundial

Además de la poca exigencia que le pondrían sus rivales en la fase de grupos, Argentina también contaría con la ventaja de cortos desplazamientos durante la primera etapa del certamen.

Y es que el actual campeón del mundo solo haría un desplazamiento, ya que jugaría la primera y la tercera jornada en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La segunda fecha, frente a Austria, sería en Dallas en el AT&T Stadium.

Calendario y fixture de Argentina en el Mundial 2026

Fecha 1

Argentina Vs Argelia

16 de junio

Arrowhead Stadium, Kansas City





Fecha 2

Argentina Vs Austria

22 de junio

AT&T Stadium, Dallas





Fecha 3

Argentina Vs Jordania

27 de junio

Arrowhead Stadium, Kansas City



