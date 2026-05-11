Richard Ríos fue una de las ausencias más llamativas en el empate 2-2 entre Benfica y Braga, compromiso clave en la recta final de la liga portuguesa. El mediocampista de Selección Colombia no estuvo disponible debido a acumulación de tarjetas amarillas, situación que ya generaba preocupación dentro del club lisboeta desde jornadas anteriores.

La verdadera razón por la que Richard Ríos no jugó en el empate Benfica vs Braga

Ríos venía de ser protagonista en el triunfo frente a Famalicão, donde marcó gol y volvió a destacarse en el mediocampo del Benfica. Sin embargo, durante ese encuentro recibió una nueva amonestación que terminó costándole la suspensión para el duelo frente al Braga.

En el minuto 12 del tiempo de reposición el colombiano vio la tarjeta amarilla, condicionante para el partido de este lunes.

El colombiano acumuló ocho tarjetas amarillas en el campeonato portugués, una cifra que lo dejó al borde de una nueva sanción luego de haber cumplido anteriormente un partido de suspensión por la misma razón. La amonestación ante Famalicão confirmó su ausencia en uno de los compromisos más importantes para el Benfica en la lucha por asegurar un lugar en competiciones europeas.

Ríos viene de marcar gol contra Famalicão: fue amonestado a los 12 minutos de adición

Lea también Colombia conocerá su destino en el Mundial Sub-17: revelan fecha clave rumbo a Qatar

La baja de Richard Ríos representó un problema importante para el técnico José Mourinho, quien había encontrado en el colombiano una pieza cada vez más importante dentro del equipo. De hecho, el mediocampista comenzaba a consolidarse gracias a sus buenas actuaciones recientes y al respaldo de la afición, que valoraba su despliegue físico y capacidad para aportar en ataque.

Ante Famalicão, Ríos había sido determinante. Primero apareció participando en la presión alta del Benfica y luego marcó el segundo gol del compromiso tras una asistencia de Andreas Schjelderup. El remate del colombiano se desvió en Realpe y terminó descolocando al portero Carevic.

Sin embargo, esa destacada actuación quedó opacada por la tarjeta amarilla que lo marginó del compromiso frente al Braga, encuentro que terminó empatado 2-2 y dejó al Benfica bajo presión en la pelea por los puestos de privilegio del campeonato portugués.