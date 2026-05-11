La ceremonia del sorteo será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de la FIFA, donde Colombia finalmente conocerá a sus rivales y comenzará oficialmente su ilusión de pelear por el título mundial juvenil.

Colombia conocerá su destino en el Mundial Sub-17: revelan fecha clave rumbo a Qatar

La Selección Colombia Sub-17 ya conoce la fecha en la que descubrirá su camino rumbo al título de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026. La FIFA confirmó que el sorteo oficial del certamen se llevará a cabo el próximo 21 de mayo de 2026 en la sede principal del organismo en Zúrich, Suiza.

El evento definirá los grupos y rivales de las 48 selecciones clasificadas al campeonato mundial que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en territorio catarí.

La selección colombiana llegará al sorteo con grandes expectativas luego de conquistar el título sudamericano de la categoría bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado. El combinado nacional se consolidó como una de las mejores selecciones del continente y ahora buscará trasladar ese rendimiento al escenario mundialista.

Mundial de Qatar 2026 Sub 17 será la segunda edición consecutiva del torneo con formato ampliado de 48 equipos

Por parte de la Conmebol, las selecciones clasificadas son Selección Argentina, Selección de Brasil, Selección Colombia, Selección de Chile, Selección de Ecuador, Selección de Uruguay y Selección de Venezuela, todas Sub-17.

El Mundial de Qatar 2026 será la segunda edición consecutiva del torneo con formato ampliado de 48 equipos, una apuesta de la FIFA para fortalecer el desarrollo juvenil y aumentar la competitividad global.

Además de los equipos sudamericanos, ya aseguraron su clasificación selecciones tradicionales como España, Francia, Italia, México, Estados Unidos y Japón, entre otras potencias juveniles del fútbol internacional.