Laporta le responde a Xavi por el regreso de Messi al Barcelona: "está dolido"

La leyenda del Barcelona Xavi Hernández aseguró en una entrevista con el diario La Vanguardia que el presidente del club, Joan Laporta, frustró el regreso del mito Lionel Messi en 2023 para evitar una lucha de poder.

El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó el Barça para fichar por el Paris Saint-Germain en 2021 y dos años después se marchó al Inter Miami de la MLS, su equipo actual.

Xavi culpó a Laporta de frustrar el regreso de Messi al Barcelona: "es el presidente el que lo tira todo para atrás"

"Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo (con Argentina, en diciembre de 2022), contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", explicó Xavi el domingo en La Vanguardia.

"Un 'last dance' como el de Jordan... El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", continuó.

Xavi, antiguo compañero de Messi durante más de una década en el Barcelona, señaló a Laporta como el culpable de que el argentino no regresara al club.

"Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y de repente Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho que no se podía hacer", dijo.

Laporta, que dimitió como presidente hace unas semanas para presentarse a la reelección esta semana, sugirió este lunes que Xavi estaba resentido por haberlo despedido en mayo de 2024 y afirmó que el padre y representante de Messi, Jorge, le había dicho que el astro había decidido no regresar.

"Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana", dijo Laporta

"Con Xavi veía que íbamos a perder y con (el actual entrenador Hansi) Flick que vamos a ganar", resumió Laporta en un debate presidencial este lunes ante el otro candidato, Víctor Font, en las elecciones presidenciales del domingo.

"Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana", añadió Laporta.

El presidente azulgrana explicó que envió un contrato a Jorge Messi, quien después fue a su casa y le comentó que "habría demasiada presión" si el delantero regresaba.

Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 tantos, y conquistó un récord de 34 títulos con el club en el Camp Nou.

Además Laporta afirmó que el Barça rechazó una oferta de 250 millones de euros (288 millones de dólares) del PSG por la joven superestrella Lamine Yamal, que se habría presentado en 2024.