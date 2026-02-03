Las 3 posibles sedes de Santa Fe para la Copa Libertadores tras problemas con El Campín

Santa Fe arrancó de buena manera la temporada 2026, bajo el mando de un nuevo director técnico, con una plantilla renovada, fortalecida y con un nuevo título en sus vitrinas, ya que lograron salir campeones de la SuperLiga BetPlay frente a Junior y se ilusionan con lo que pueda llegara ser su participación en la Copa Libertadores.

Pablo Repetto aterrizó a Santa Fe con una idea de juego y un proyecto deportivo bastante ambicioso que logró convencer a Eduardo Méndez, en especial para el momento en el que se dispute la "Gloria Eterna" a partir del mes de abril. Sin embargo, el cuadro 'cardenal' sufre un contratiempo para esta competencia y es que no podría auspiciar como local tras el mal estado del terreno de juego de El Campín, por lo que tendrían que buscar más alternativas.

Posibles sedes para jugar la Copa Libertadores

Un estadio que quiera albergar partidos de la Copa Libertadores debe cumplir una serie de normas establecidas por la CONMEBOL, enfocadas en seguridad, infraestructura, tecnología y comodidad. Estas exigencias buscan garantizar un espectáculo internacional de alto nivel.

Se debe tomar en cuenta la capacidad mínima, la cual es de 10.000 espectadores, iluminación reglamentaria, campo de juego aprobado, seguridad y control, zona de prensa y transmisión, vestidores y zonas internas, VAR, licencia oficial CONMEBOL. Es por ello que las tres sedes que más se acoplan a las necesidades del cuadro 'cardenal' serían:

Estadio Metropolitano de Techo con una capacidad de 10.000 espectadores.

Estadio Bello Horizonte con capacidad de 15.000 espectadores.

Estadio La Independencia con capacidad de 25.000 espectadores.

Eduardo Méndez no se quiere ir de Bogotá

El presidente de Independiente Santa Fe también se hizo presente con respecto a la preocupante situación que hay con el terreno de juego del Estadio El Campín, el cual no sería aprobado por Conmebol para que se disputen los partidos del 'león' en condición de local. Sin embargo, confesó en diálogo con La FM, que no quiere salir de Bogotá, aunque quedarse puede llegar a ser muy difícil.

"Uno no quisiera salir de Bogotá, pero toca esperar a que resuelva la Conmebol si autoriza o no. Ya veremos el plan alterno. Va a ser muy difícil, mientras que sigan usando la cancha para todo. Mientras allá sobrecarga de uso. No son solo los partidos".

¿Cuándo inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará en la semana del 7 de abril de 2026 y se extenderá hasta finales de mayo, con partidos repartidos en seis jornadas entre el 7 y el 28 de mayo.

Antes de eso, el sorteo oficial para definir los grupos está programado para la semana del 18 de marzo de 2026, cuando se conocerán los rivales de los 32 equipos que integrarán esta fase principal tras concluir las fases previas de clasificación.