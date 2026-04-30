Las cuentas de Santa Fe en Libertadores: qué necesita para clasificar o ir a Sudamericana

Independiente Santa Fe enfrenta un panorama complejo en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026. Con apenas un punto en tres partidos, el equipo bogotano es último de su zona y está obligado a un cierre casi perfecto si quiere aspirar a avanzar de ronda o, al menos, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

El grupo es liderado por Corinthians y Platense, ambos con seis puntos, aunque los brasileños tienen ventaja con un partido menos. Peñarol aparece tercero con una unidad, los mismos puntos que Santa Fe, pero con mejor diferencia de gol.

¿Qué necesita Santa Fe para ser primero?

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El escenario es el más difícil. El equipo cardenal debe ganar sus tres partidos restantes: ante Corinthians en Bogotá, frente a Platense como local y en su visita a Peñarol en Montevideo. Con ese pleno sumaría 10 puntos, pero además necesitaría que Corinthians y Platense dejen puntos en el camino, especialmente en sus enfrentamientos directos. También será clave mejorar la diferencia de gol, actualmente en -3.

¿Cómo clasificar como segundo?

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La opción más realista sigue siendo la pelea por el segundo lugar. Santa Fe está obligado a ganar al menos dos de los tres partidos y sumar un empate, llegando a 8 o 10 puntos.

En ese escenario, deberá superar a Peñarol y esperar que uno de los líderes no mantenga su ritmo. El duelo directo ante Platense en la jornada 5 será determinante para definir esta posibilidad.

La vía de la Sudamericana

Finalizar tercero del grupo garantiza un cupo a la Copa Sudamericana, un objetivo que hoy luce más cercano. Para lograrlo, Santa Fe debe superar a Peñarol en la tabla. El enfrentamiento directo en la última jornada, en Uruguay, podría convertirse en una final anticipada por ese tercer lugar.

El calendario no da margen de error. Santa Fe recibirá a Corinthians el 6 de mayo, luego enfrentará a Platense el 19 y cerrará el 27 contra Peñarol como visitante. Tres partidos que definirán el futuro internacional del equipo cardenal.