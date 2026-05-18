Las cuentas del Torneo BetPlay; así se definen los finalistas

El Torneo BetPlay-I de 2026 está en su etapa definitiva, después de disputarse la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales. A falta de una jornada, Deportes Quindío y Real Cartagena estarían clasificando a la gran final, pero deberán revalidar el boleto a la serie por el título en el último partido.

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Las cuentas del grupo A en el Torneo BetPlay

El grupo A tiene a Deportes Quindío como líder con 10 puntos, mientras que en la segunda posición está Envigado Fc con ocho unidades. Tercero y cuarto, sin opciones de clasificar están Internacional de Palmira (6 puntos) y Tigres (3 puntos).

En la última jornada, Deportivo Quindío y Envigado jugarán una final adelantada, ya que se enfrentarán en el estadio Polideportivo Sur.

En caso de registrarse un empate, el equipo de Armenia clasificará a la final, mientras que si Envigado gana, será el cuadro naranja el que avanzará.

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Grupo A

Deportes Quindío - 10 puntos Envigado - 8 puntos Inter Palmira - 6 puntos Tigres - 3 puntos

Las cuentas del grupo B en el Torneo BetPlay

El grupo B tiene a Real Cartagena como líder y máximo favorito para llegar a la final. Después de derrotar a Bogotá FC en la fecha 5, el equipo heroico llegó a la primera posición con 10 puntos.

Los auriverdes se beneficiaron del empate de Unión Magdalena en condición de visita 1-1 con Barranquilla Fc.

En la última fecha, Real Cartagena buscará la clasificación recibiendo a Barranquilla FC. Los dirigidos por Álvaro Hernández necesitan ganar para avanzar a la final, en caso de empate, deberán esperar que Unión Magdalena empate o pierda como local con Bogotá.

Grupo B