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Torneo BetPlay 2026: resultados y posiciones de los cuadrangulares tras la fecha 5

Los dos equipos clasificados a la gran final del primer semestre se conocerán en la fecha 6 de los cuadrangulares.
Daniel Zabala
Quindío en los cuadrangulares del Torneo BetPlay
Quindío en los cuadrangulares del Torneo BetPlay // Foto de Dimayor

El Torneo BetPlay del primer semestre de 2026 está en su recta final, teniendo en cuenta el desarrollo de los cuadrangulares semifinales. Al término de la fecha 5, Deportes Quindío y Real Cartagena se acercan a la serie por el título al comandar sus respectivos grupos.

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Grupo A

En el grupo A, Deportes Quindío desperdició la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la final al perder en condición de local ante Internacional de Palmira.

El equipo vallecaucano se impuso con marcador de 1-0.

Con este resultado, Deportes Quindío siguió comandando el grupo con 10 puntos, pero ahora es seguido por Envigado, que al derrotar a Tigres llegó a 9 unidades.

En la última jornada Envigado recibirá a Quindío en duelo directo por la clasificación.

1. Deportes Quindío - 10 puntos

2. Envigado - 8 puntos

3. Inter Palmira - 6 puntos

4. Tigres - 3 puntos

Resultados fecha 5 grupo A

Tigres 1-2 Envigado

Deportes Quindío 0-1 Internacional de Palmira

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Programación fecha 6 grupo A

Envigado Vs. Deportes Quindío

Internacional de Palmira Vs Tigres

Grupo B

En el grupo B, Real Cartagena asumió el liderato de la zona al derrotar en condición de visita con marcador de 2-1 a Bogotá FC.

El equipo heroico se benefició del empate 1-1 entre Unión Magdalena con Barranquilla Fc.

Con estos resultados, Real Cartagena llegó a 10 unidades, mientras que el cuadro samario quedó segundo con 8 puntos.

En la última fecha, Cartagena recibirá a Barranquilla y Unión Magdalena chocará con Bogotá Fc.

1. Real Cartagena - 10 puntos

2. Unión Magdalena - 8 puntos

3. Barranquilla - 6 puntos

4. Bogotá - 2 puntos

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Resultados fecha 5 grupo B

Barranquilla 1- 1 Unión

Bogotá 1-2 Real Cartagena

Programación fecha 6 grupo B

Real Cartagena Vs Barranquilla

Unión Magdalena Vs Bogotá Fc.

En esta nota

Liga Betplay Deportes Quindío Real Cartagena Envigado FC Barranquilla FC Unión Magdalena Bogotá FC