Torneo BetPlay 2026: resultados y posiciones de los cuadrangulares tras la fecha 5

El Torneo BetPlay del primer semestre de 2026 está en su recta final, teniendo en cuenta el desarrollo de los cuadrangulares semifinales. Al término de la fecha 5, Deportes Quindío y Real Cartagena se acercan a la serie por el título al comandar sus respectivos grupos.
Grupo A
En el grupo A, Deportes Quindío desperdició la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la final al perder en condición de local ante Internacional de Palmira.
El equipo vallecaucano se impuso con marcador de 1-0.
Con este resultado, Deportes Quindío siguió comandando el grupo con 10 puntos, pero ahora es seguido por Envigado, que al derrotar a Tigres llegó a 9 unidades.
En la última jornada Envigado recibirá a Quindío en duelo directo por la clasificación.
1. Deportes Quindío - 10 puntos
2. Envigado - 8 puntos
3. Inter Palmira - 6 puntos
4. Tigres - 3 puntos
Resultados fecha 5 grupo A
Tigres 1-2 Envigado
Deportes Quindío 0-1 Internacional de Palmira
Programación fecha 6 grupo A
Envigado Vs. Deportes Quindío
Internacional de Palmira Vs Tigres
Grupo B
En el grupo B, Real Cartagena asumió el liderato de la zona al derrotar en condición de visita con marcador de 2-1 a Bogotá FC.
El equipo heroico se benefició del empate 1-1 entre Unión Magdalena con Barranquilla Fc.
Con estos resultados, Real Cartagena llegó a 10 unidades, mientras que el cuadro samario quedó segundo con 8 puntos.
En la última fecha, Cartagena recibirá a Barranquilla y Unión Magdalena chocará con Bogotá Fc.
1. Real Cartagena - 10 puntos
2. Unión Magdalena - 8 puntos
3. Barranquilla - 6 puntos
4. Bogotá - 2 puntos
Resultados fecha 5 grupo B
Barranquilla 1- 1 Unión
Bogotá 1-2 Real Cartagena
Programación fecha 6 grupo B
Real Cartagena Vs Barranquilla
Unión Magdalena Vs Bogotá Fc.