Torneo BetPlay 2026: resultados y posiciones de los cuadrangulares tras la fecha 5

El Torneo BetPlay del primer semestre de 2026 está en su recta final, teniendo en cuenta el desarrollo de los cuadrangulares semifinales. Al término de la fecha 5, Deportes Quindío y Real Cartagena se acercan a la serie por el título al comandar sus respectivos grupos.

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Grupo A

En el grupo A, Deportes Quindío desperdició la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la final al perder en condición de local ante Internacional de Palmira.

El equipo vallecaucano se impuso con marcador de 1-0.

Con este resultado, Deportes Quindío siguió comandando el grupo con 10 puntos, pero ahora es seguido por Envigado, que al derrotar a Tigres llegó a 9 unidades.

En la última jornada Envigado recibirá a Quindío en duelo directo por la clasificación.

1. Deportes Quindío - 10 puntos

2. Envigado - 8 puntos

3. Inter Palmira - 6 puntos

4. Tigres - 3 puntos

Resultados fecha 5 grupo A

Tigres 1-2 Envigado

Deportes Quindío 0-1 Internacional de Palmira

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Programación fecha 6 grupo A

Envigado Vs. Deportes Quindío

Internacional de Palmira Vs Tigres

Grupo B

En el grupo B, Real Cartagena asumió el liderato de la zona al derrotar en condición de visita con marcador de 2-1 a Bogotá FC.

El equipo heroico se benefició del empate 1-1 entre Unión Magdalena con Barranquilla Fc.

Con estos resultados, Real Cartagena llegó a 10 unidades, mientras que el cuadro samario quedó segundo con 8 puntos.

En la última fecha, Cartagena recibirá a Barranquilla y Unión Magdalena chocará con Bogotá Fc.

1. Real Cartagena - 10 puntos

2. Unión Magdalena - 8 puntos

3. Barranquilla - 6 puntos

4. Bogotá - 2 puntos

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Resultados fecha 5 grupo B

Barranquilla 1- 1 Unión

Bogotá 1-2 Real Cartagena

Programación fecha 6 grupo B

Real Cartagena Vs Barranquilla

Unión Magdalena Vs Bogotá Fc.