Champions League

Las drásticas sanciones a las que se enfrentaría Prestianni tras la polémica en Champions

Gianluca Prestianni se vio envuelto en una polémica por racismo ante Vinicius Jr.
Daniela Duarte
Gianluca Prestianni y Vini Jr
Gianluca Prestianni y Vini Jr // AFP

La UEFA confirmó que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio en el partido Benfica-Real Madrid (0-1), en el que el argentino Gianluca Prestianni supuestamente profirió insultos racistas hacia el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior.

El organismo, que previamente había anunciado que estudiaba ya el informe oficial del partido Benfica-Real Madrid, señaló que ofrecerá más información al respecto en su debido momento.

El partido de Lisboa entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida del "play-off" de la Liga de Campeones, estuvo interrumpido durante unos ocho minutos porque el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto.

Las sanciones que tendría Gianluca Prestianni

Aunque todavía esta no es una información confirmada, se dieron a conocer las posibles sanciones al jugador Gianluca Prestianni.

Lo primero de lo que se habla es de una multa económica mucho más alta de la habitual. Así mismo, la posibilidad de quedar por fuera de las canchas entre cinco y 10 partidos consecutivos.

Y finalmente, el equipo sería multado con 100.000 euros por respaldar al futbolista en caso de que sea declarado culpable.

