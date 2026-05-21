Copa Libertadores: tabla de posiciones del Medellín tras la decisión de Conmebol vs Flamengo

En la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026, el Deportivo Independiente Medellín ofició como local en un vibrante partido ante Flamengo que en el papel pretendía definir la clasificación del cuadro brasileño o el resurgimiento de los antioqueños.

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Antes de ese partido, el Medellín quedó eliminado de la Liga BetPlay y afrontaron la Copa Libertadores con los ánimos de los aficionados sumamente caldeados, no solo por la descalificación en la competencia colombiana, sino por los gestos de Raúl Giraldo, máximo accionista de la institución.

Tras esos hechos, el partido entre Medellín y Flamengo no se pudo jugar por la invasión de los hinchas al Atanasio Girardot que no permitieron seguir con el calendario y con el trámite del juego que apenas transcurría en su tercer minuto. Los antioqueños se enfrentaban a sanciones y a perder por el escritorio.

LA CONMEBOL TOMÓ DECISIÓN CON EL MEDELLÍN VS FLAMENGO

Justo después de la victoria de Medellín frente a Cusco en Perú, el cuadro antioqueño se quedó con siete unidades que los dejan en la zona de clasificación con un segundo puesto, mientras que Flamengo también sumó frente a Estudiantes de La Plata horas anteriores al duelo de los colombianos.

Con eso, Flamengo llegaba a diez unidades y sellaba la clasificación. Sin embargo, ese puntaje podía cambiar teniendo en cuenta lo sucedido entre el elenco brasileño y el colombiano en la capital del departamento de Antioquia.

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Este jueves 21 de mayo, la Conmebol tomó la decisión de darle los tres puntos a Flamengo por el escritorio tras lo sucedido en el Atanasio Girardot. Esto deja al club de Río de Janeiro con la clasificación más asegurada con 13 unidades en la cima de la tabla de posiciones.

Flamengo se podría dar el lujo de jugar con una nómina alterna en la última fecha contra Cusco para refrescar las fichas de cara a los octavos de final. Ya nadie puede alcanzarlos en la cima con 13 unidades. Medellín los sigue, pero no podría llegar a esa misma línea.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES TRAS LA DECISIÓN DE LA CONMEBOL

Esta decisión que tomó la Conmebol no cambia en nada el orden de la clasificación en la tabla de posiciones. Gracias a la victoria ‘Poderosa’ en Cusco, el cuadro antioqueño sigue encarrilado con las posibilidades de sellar su entrada a los octavos de final en la última fecha.

Por su parte, lo único que cambió es que Flamengo no tiene diez unidades, sino 13 puntos que le permiten afianzarse más en el liderato que nadie puede alcanzarlos, y, además, ser uno de los favoritos, no solo por ser el actual campeón, sino por el puntaje con el que pueden entrar a los octavos de final.

1. Flamengo | 13 puntos | +9 DG

2. Medellín | 7 puntos | -4 DG (tras perder 0-3 en el escritorio vs Flamengo)

3. Estudiantes de La Plata | 6 puntos | 0 DG

4. Cusco | 1 punto | -5 DG

LO QUE NECESITA MEDELLÍN PARA CLASIFICAR A LOS OCTAVOS DE FINAL

Medellín tendrá que afrontar la última fecha contra Estudiantes de La Plata en Argentina, y le servirán dos resultados para sellar la clasificación a los octavos de final. Por un lado, está la victoria para sumar 10 unidades, y el otro hecho que los dejaría adentro sería el empate.

En caso de igualdad, Estudiantes de La Plata llegaría a siete unidades, mientras que Medellín se haría inalcanzable con ocho puntos. Estos son los dos resultados que le darían la clasificación a los octavos de final al cuadro dirigido por Sebastián Botero.

Por otro lado, en caso de que Medellín caiga en Argentina contra Estudiantes de La Plata, los medellinenses sellarán la clasificación para los Play-Offs de la Copa Sudamericana contra uno de los segundos de dicha competencia.