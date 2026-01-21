Vasco Da Gama confirmó la compra de jugador de la Selección Colombia

Vasco Da Gama confirmó este miércoles 21 de enero la compra de los derechos económicos de un jugador de la Selección Colombia.

Se trata de Carlos Andrés Gómez, quien firmó contrato con el club de Río de Janeiro hasta enero de 2031.

Vasco Da Gama le pagó al Rennes de Francia más de 4.5 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo de 23 años.

"Vasco da Gama ha concretado la compra de los derechos económicos del delantero Andrés Gómez, procedente del Rennes, Francia. El contrato definitivo del colombiano con el Vasco da Gama se extenderá hasta enero de 2031, con obligación de renovar a finales de junio del mismo año", detalló el club brasileño.

Los números de Carlos Andrés Gómez con Vasco Da Gama

Desde que llegó a Brasil, Carlos Andrés Gómez se ha ganado un lugar indiscutido en Vasco Da Gama.

El colombiano ha disputado 22 partidos, en los que ha registrado ocho asistencias y anotado un gol, teniendo en cuenta todas las competencias.

Carlos Andrés Gómez, opción para la Selección Colombia

Teniendo en cuenta su rendimiento, Carlos Andrés Gómez ha entrado al radar de Néstor Lorenzo y de la Selección Colombia, por lo que surge como una de las opciones del equipo nacional para estar en la lista de futbolista que disputaría la Copa del Mundo.

Gómez ha disputado tres partidos y anotado dos goles con la Selección Colombia.