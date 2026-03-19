Leonel Álvarez fue de frente y regañó a varios jugadores del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga fue otro de los protagonistas de la fecha 12 de la Liga Betplay luego de recibir en el Estadio Américo Montanini a Once Caldas y posteriormente repartirse los puntos con un nuevo empate 1-1 que sigue dejando a ambos equipos dentro de los ocho mejores de la tabla.

Aunque parecía que este marcador era favorable para el cuadro 'leopardo', la verdad fue completamente diferente para Leonel Álvarez, quien está cansado de ceder puntos en condición de local y de la actitud que vienen demostrando algunos de sus jugadores dentro del terreno de juego, por lo que tuvo que hacer público su descontento.

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Leonel Álvarez no se guardó contra sus jugadores

El Américo Montanini le abrió las puertas a Bucaramanga y Once Caldas, los cuales saltaron al terreno de juego con la obligación de sumar de a tres unidades para mantenerse dentro de los cupos de clasificación a la siguiente instancia de la competencia, pero terminaron repartiéndose los puntos, un resultado que no terminó siendo tan favorable.

El equipo más damnificado por este resultado sin duda alguna fue Bucaramanga, ya que estaba auspiciando como local y lo hinchas ya están cansándose de ir al estadio y tener que ver como se escapan los puntos de la victoria.

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Aunque el 'leopardo' no ha perdido en el transcurso de la presente edición de la Liga Betplay, también suma muchos empates, lo que no le está gustando del todo a Leonel Álvarez, en especial por la actitud que están demostrando sus jugadores dentro del terreno de juego y por lo cual hizo público el "jalón de orejas".

"Hay jugadores que tienen que despertar, aprovechar las oportunidades, porque si algo tengo yo es que no me pesa la mano; si tengo que mover y jugar sin extremos pues jugaré sin extremos. Hay que seguir creyendo, que bueno que todo el mundo se contagiara porque es que hay que bajarse un poquito de la nube. Si hemos crecido muchísimo, quisiéramos ganarle a todos los equipo, pero esto es fútbol. ¿Cuántos equipos no quisieran tener 19 puntos? pareciera que estuviéramos derrotados y esta parte me da tristeza y me preocupa".

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¿Cómo le ha ido a Leonel Álvarez como DT de Bucaramanga?

El estratega antioqueño arribó a Bucaramanga en el inicio de la temporada 2025, justo en el mes de marzo, y ya ha tenido la oportunidad de disputar 61 partidos en más de 350 días en el cargo, en los cuales tiene un historial de 28 victorias, 18 empates y 15 derrotas.

Próximo partido de Leonel Álvarez con Bucaramanga

El siguiente reto de Leonel en el banquillo técnico de Bucaramanga no será para nada fácil, ya que tendrá que auspiciar como visitante en el Estadio Roberto Meléndez contra Junior de Barranquilla. Este duelo corresponde a la jornada 13 de la Liga Betplay y se jugará el martes 24 de marzo sobre las 20:00 hora local.