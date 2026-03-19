Dudamel no se guardó nada contra Rodallega: "Hay que irrespetarlo"

La fecha 12 siguió avanzando tras los duelos que ocurrieron en la jornada del martes 17 de marzo y junto con ello llegó uno de los duelos más esperados, el de Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe, compromiso que se llevó a cabo en la casa del cuadro 'azucarero' y que terminó en empate 1-1.

Este era uno de los encuentro más llamativos por el presente con el que cuentan ambas escuadras, el cual no es muy bueno y que los obligaba a sumar de a tres unidades. Sin embargo, quien no estaba tan condicionado era Rafael Dudamel, quien dirigió su primer partido, el cual para el fue bastante positivo por la actitud de los jugadores y porque acogieron bien la idea de juego, en especial para "irrespetar" a Hugo Rodallega.

Esta fue la estrategia de Dudamel contra Hugo Rodallega

Deportivo Cali estrenó de manera oficial a Rafael Dudamel, quien tomó el cargo de Alberto Gamero tras su salida por los malos resultados que dejaron al equipo bastante cerca de la zona del descenso.

El estratega venezolano tomó el mando desde el 9 de marzo y desde entonces comenzó a realizar sus respectivos entrenamientos, acoplándose al equipo y trabajando en el respectivo planteamiento táctico que implementará para intentar salvar el semestre.

Su primer reto llegó frente a un viejo conocido como lo es Santa Fe, pero con la ventaja de que auspiciaría en casa, lo que le permitió por lo menos rescatar un empate, aunque no era lo esperado.

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Sin embargo, Rafael Dudamel salió contento con el resultado y reveló cual fue la principal estrategia, la cual constaba de irrespetar deportivamente a Hugo Rodallega, quien fue el autor del gol, pero poco a poco fue desapareciendo por la presión que le ejercía el cuadro 'azucarero'.

"Lo mejor que uno puede hacer contra este tipo de atacantes es irrespetarlo deportivamente. sabe muy bien cómo imponer su jerarquía, su físico, su oficio. Hoy he disfrutado de esa entrega y compromiso e intención que tuvieron para desarrollar un sistema nuevo para ellos en este ciclo del Deportivo Cali".

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Dudamel envía mensaje confianza a los hinchas de Cali

El venezolano volvió a casa y lo ha hecho con una destacable actitud, lo cual es el primer paso para comenzar a darle un cambio de ánimos al presente deportivo del club, quien está listo para asumir los próximos retos ante Pereira y Alianza y sacar resultados a favor.

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“No hay nada más difícil que seguir, que potenciarlos en medio de la competencia y con la necesidad de resultados. Hoy me voy realmente tranquilo y complacido por el juego desarrollado del equipo, me voy complacido y este punto lo vamos a valorar mucho todos al final, sabemos lo que significa jugar contra Alianza, Pereira donde tenemos poco margen de error y vamos a ir a por ellos”.

próximo partido de Deportivo Cali en la Liga Betplay

El siguiente reto de Dudamel en el banquillo de Deportivo Cali se llevará a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, casa de Alianza FC. Este duelo corresponde a la fecha 13 de la competencia y se jugará el domingo 22 de marzo sobre las 16:00 hora local.