Selección Colombia inició trabajos en la ciudad de Medellín previo al Mundial

Néstor Lorenzo no quiere perder tiempo. El entrenador argentino es consciente de que uno de los grandes retos que tiene como estratega será la Copa del Mundo, razón por la que desde ya comienza a preparar lo que será la cita mundialista al mando de la Selección Colombia.

Aunque todavía faltan algunas semanas, Néstor Lorenzo comenzó trabajos con algunos jugadores para comenzar a preparar el partido contra Costa Rica en Bogotá, el cual será el compromiso de despedida que tendrá el equipo nacional en el país y será su penúltima prueba antes del certamen mundialista.

Primeros en reportarse a la concentración de la Selección Colombia

Los primeros jugadores en reportarse a los trabajos en la ciudad de Medellín de la Selección Colombia fueron Álvaro Montero, Camilo Vargas y James Rodríguez, quienes ya terminaron competiciones con sus respectivos clubes y ya se centran en lo que será el Mundial 2026.

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Se espera que, durante esta semana, otros jugadores se unan a los trabajos que realiza la tricolor en la sede de Atlético Nacional, pues, a pesar de que no son obligatorios, ayudarán a que Néstor Lorenzo pueda corregir los errores que dejaron muy mal parada a la selección en los juegos contra Francia y Croacia.

Cabe mencionar que la Selección Colombia se quedará en la ciudad de Medellín hasta el 23 de mayo; luego se trasladan a Bogotá para comenzar a preparar lo que será el partido contra Costa Rica y Jordania, los cuales serán como preparativos para el debut de la Copa del Mundo.

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Prelista de la Selección Colombia previo al Mundial 2026

Arqueros

David Ospina

Álvaro Montero

Camilo Vargas

Andrés Mosquera Marmolejo

Aldair Quintana

Kevin Mier

Defensores

Daniel Muñoz

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Dávinson Sánchez

Johan Mojica

Yerry Mina

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Deiver Machado

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Johan Romaña

Andrés Felipe Román

Mediocampistas

Jorge Carrascal

Sebastián Gómez

Nelson Deossa

Kevin Castaño

Gustavo Puerta

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Juan Fernando Quintero

Juan Camilo Portilla

Jordan Barrera

Jhon Solís

Jefferson Lerma

Jhon Arias

Wilmar Barrios

Juan Guillermo Cuadrado

Yaser Asprilla

James Rodríguez

Delanteros