Selección Colombia inició trabajos en la ciudad de Medellín previo al Mundial

Néstor Lorenzo no quiere perder tiempo. El entrenador argentino es consciente de que uno de los grandes retos que tiene como estratega será la Copa del Mundo, razón por la que desde ya comienza a preparar lo que será la cita mundialista al mando de la Selección Colombia.
Aunque todavía faltan algunas semanas, Néstor Lorenzo comenzó trabajos con algunos jugadores para comenzar a preparar el partido contra Costa Rica en Bogotá, el cual será el compromiso de despedida que tendrá el equipo nacional en el país y será su penúltima prueba antes del certamen mundialista.
Primeros en reportarse a la concentración de la Selección Colombia
Los primeros jugadores en reportarse a los trabajos en la ciudad de Medellín de la Selección Colombia fueron Álvaro Montero, Camilo Vargas y James Rodríguez, quienes ya terminaron competiciones con sus respectivos clubes y ya se centran en lo que será el Mundial 2026.
Se espera que, durante esta semana, otros jugadores se unan a los trabajos que realiza la tricolor en la sede de Atlético Nacional, pues, a pesar de que no son obligatorios, ayudarán a que Néstor Lorenzo pueda corregir los errores que dejaron muy mal parada a la selección en los juegos contra Francia y Croacia.
Cabe mencionar que la Selección Colombia se quedará en la ciudad de Medellín hasta el 23 de mayo; luego se trasladan a Bogotá para comenzar a preparar lo que será el partido contra Costa Rica y Jordania, los cuales serán como preparativos para el debut de la Copa del Mundo.
Prelista de la Selección Colombia previo al Mundial 2026
Arqueros
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Camilo Vargas
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Aldair Quintana
- Kevin Mier
Defensores
- Daniel Muñoz
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Dávinson Sánchez
- Johan Mojica
- Yerry Mina
- Cristian Borja
- Juan Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Deiver Machado
- Yerson Mosquera
- Edier Ocampo
- Johan Romaña
- Andrés Felipe Román
Mediocampistas
- Jorge Carrascal
- Sebastián Gómez
- Nelson Deossa
- Kevin Castaño
- Gustavo Puerta
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Juan Fernando Quintero
- Juan Camilo Portilla
- Jordan Barrera
- Jhon Solís
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- Wilmar Barrios
- Juan Guillermo Cuadrado
- Yaser Asprilla
- James Rodríguez
Delanteros
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Neyser Villarreal
- Kevin Viveros
- Jhon Stiven Mendoza
- Edwuin Cetré
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Rafael Santos Borré
- Jaminton Campaz
- Johan Carbonero
- Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández
- Luis Sinisterra