Independiente Medellín juega a puerta cerrada, ¿por qué?

Independiente Medellín inicia este lunes 11 de mayo su participación en la Copa BetPlay 2026, cuando reciba a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el compromiso se disputará a puerta cerrada, sin presencia de público.

Medellín, seis fechas a puerta cerrada por Copa BetPlay

La medida responde a una sanción impuesta tras los desórdenes registrados en la final de la Copa BetPlay 2025, cuando el Medellín enfrentó a Atlético Nacional en un partido que terminó 1-0 a favor del conjunto verdolaga, campeón del certamen.

Aquella jornada estuvo marcada por episodios de violencia protagonizados por hinchas de ambos equipos, lo que derivó en investigaciones y posteriores decisiones disciplinarias por parte de las autoridades competentes.

Días después, se oficializaron las sanciones para el club rojo de la capital antioqueña, que incluyeron una multa económica de $3.914.625 y la suspensión total de su plaza por seis partidos como local en el torneo.

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En consecuencia, los próximos seis compromisos que Independiente Medellín dispute en condición de local por Copa BetPlay deberán realizarse sin público, una situación que impacta directamente en el ambiente deportivo y en la taquilla del club.

La sanción no tiene que ver con lo ocurrido ante Flamengo

Es importante precisar que esta sanción es independiente de las eventuales medidas que puedan surgir por lo ocurrido recientemente en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo.

Conmebol aún no confirma las sanciones a Medellín

En ese caso, será el comité disciplinario de CONMEBOL el encargado de determinar las posibles sanciones, que podrían incluir partidos a puerta cerrada en competencias internacionales.

Mientras tanto, el Medellín afrontará su compromiso ante Fortaleza con la obligación deportiva de sumar en el grupo y empezar a superar la crisis que afronta desde hace varios meses.

Próximo partido de local de Medellín por Copa BetPlay

La próxima fecha en la que el equipo deberá cumplir esta sanción será el miércoles 20 de mayo, cuando reciba a Cúcuta Deportivo por la cuarta jornada de la Copa BetPlay.