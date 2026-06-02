Leonel Álvarez se quedaría en el FPC para dirigir a este equipo

La novela entre Leonel Álvarez y Atlético Bucaramanga dio de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, pero finalmente llegó a su fin tras haber dejado de dirigir de manera oficial, tal como se vio en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay y con la respectiva contratación de Pablo Peirano.

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El experimentado estratega antioqueño ahora se prepara para asumir un nuevo reto en su carrera profesional y sería nuevamente dirigiendo a Águilas Doradas, la institución que le abrió las puertas en 2022 y que ahora estaría planeando un nuevo proyecto deportivo que quieren sea comandado por Leonel.

Águilas estaría negociando con Leonel Álvarez

El director técnico, desde que se confirmó que no iba a continuar con Bucaramanga, empezó a ser sondeado por algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano, entre ellos el propio Independiente Medellín, un viejo conocido de Leonel con el cual ya habría varias conversaciones adelantadas.

Sin embargo, esta negociación no habría tomando ningún rumbo positivo debido a las exigencias que impuso Leonel Álvarez a las directivas del club y se tomó otro rumbo, en donde el 'poderoso de la montaña' ya contrató a Luis Amaranto Perea como director técnico y el antioqueño quedó nuevamente penando.

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Leonel no se quedó de brazos cruzados y siguió evaluando ofertas de otros clubes, entre los cuales habría entrado la de Águilas Doradas.

El equipo de Rionegro estaría en busca de nuevos dueños, pero para ello primero tiene que dejar un equipo bien consolidado, que sea atractivo, por lo que el nombramiento de Leonel Álvarez podría llegar a influir en la venta del equipo, aunque por el momento no hay nada seguro.

¿Cómo le fue a Leonel Álvarez dirigiendo a Águilas Doradas?

El estratega de 60 años arribó al banquillo de Águilas a inicio de la temporada 2022 luego de su paso por Paraguay dirigiendo a Libertad. En este lapso de un año dirigió 48 partidos, dejando un saldo de 18 victorias, 14 empates y 16 derrotas.

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¿Cómo le fue a Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Leonel arribó a Bucaramanga en 2025 tras su paso por Emelec de Ecuador y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 66 ocasiones, dejando un saldo de 28 victorias, 19 empates y 19 derrotas en más de un año en el cargo.