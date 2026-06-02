Equipo de la Liga BetPlay estaría en venta: presidente destapó todo

Mucho se ha hablado de una posible venta en los últimos meses por parte de Águilas Doradas. Un equipo que cree en la familia como fortaleza para armar un proyecto deportivo interesante y que ya ha estado cerca de meterse en finales bajo la presidencia de Paola Salazar y José Fernando Salazar, CEO y fundador del club.

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Justamente, José Fernando ya ha mantenido en varias ocasiones que el club está a la venta para cualquier interesado que pueda pagar una fortuna, sin destapar mucho acerca de lo que tendrían que pagar. La intención de vender siempre ha estado y así lo volvió a reconocer la presidenta, Paola Salazar.

En diálogo con Win Sports, José Fernando había mantenido que la medida que tienen dentro del club de vender pasa por una decisión familiar, dado que Águilas Doradas nació como un proyecto familiar. Si hay una buena suma de dinero y una oferta que convenza podrían sentarse a vender finalmente.

Alexis Rodríguez afirmó el lunes 1 de junio que efectivamente Águilas Doradas está en venta y Paola Salazar estuvo en Medio Tiempo de Win Sports confirmando la intención que tienen en sentarse a oír ofertas que puedan cambiar el rumbo de la institución.

PAOLA SALAZAR DESTAPÓ EL PLAN CON LA VENTA DE ÁGUILAS DORADAS

Este lunes, Paola Salazar dialogó con Win Sports y afirmó que, “decía vendamos, que estrés, pero no se dio la venta. Mi hermano (José Fernando) es un apasionado del fútbol siempre le he dicho, ‘no vas a vender porque a vos esto te gusta’. Ahora está Tomás, estamos todos involucrados y nos apasiona. Me encanta el tema de construirle el proyecto de vida de un jugador. Tenemos una cantera espectacular”.

Eso como un proyecto deportivo por parte de la familia Salazar encabezado por Paola, presidenta y José Fernando, CEO y fundador de la institución antioqueña. Posteriormente, indicó que, si bien están en venta, “por ahora, uno quisiera vender de pronto, pero no hay compradores que se acomoden a lo que nosotros queremos y también es del deseo de no querer partir de acá de este sector del fútbol”.

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En ese orden de ideas, Paola Salazar y su hermano esperarán alguna oferta atrayente para vender un club que ha estado en venta desde hace algunos años. Por ahora no ha habido compradores que se acomoden a las pretensiones de la familia.

ÁGUILAS DORADAS TENDRÍA IMPORTANTE CAMBIO PARA EL 2026-II

Además de ese tema de la venta de la institución que tendrán que tomar decisiones concretas en próximas semanas, el proyecto deportivo para el segundo semestre también podría tener importantes novedades. Por un lado, buscan a Leonel Álvarez como director técnico después de que no llegara a un acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín.

Leonel Álvarez podría ser el sucesor de Juan David Niño después de un primer semestre en el que se quedaron a solo dos unidades de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay. Aparte de este tema del cambio de entrenador, podría haber una novedad con Jorge Rivaldo, goleador de la institución que podría salir al Athletico Paranaense.

LAS PRIMERAS SALIDAS DE ÁGUILAS DORADAS

De acuerdo con Alexis Rodríguez, Águilas Doradas tendría cuatro bajas confirmadas en este momento, y faltarían dos salidas más por definir en los próximos días que el club seguramente confirmará de manera oficial. Entre las ausencias, tendría que buscar arquero, delantero y un extremo.

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Y es que, según la lista, Águilas Doradas tendrá las bajas de Iván Arboleda, Jorge Obregón, Bryan Urueña y Cristian Cañozales. Bajo este panorama, el club de Rionegro tendría que ir a buscar en el mercado un guardameta para cubrir la salida del ex Millonarios.