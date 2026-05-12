La situación física de Jáminton Campaz comienza a generar preocupación tanto en Rosario Central como en el entorno de la Selección Colombia, a pocas semanas del inicio del Mundial de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lesión de Jáminton Campaz alerta a la Selección Colombia rumbo al Mundial

Lea también Mourinho rompe el silencio sobre Benfica y deja abierta la puerta al Real Madrid

El volante ofensivo colombiano no estuvo presente en el compromiso frente a Independiente por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina y, según versiones de la prensa cercana al club rosarino, tampoco estaría disponible para el duelo ante Racing Club en los cuartos de final programados para este miércoles 13 de mayo.

La ausencia de Campaz encendió las alarmas debido a que, inicialmente, Rosario Central manejó el tema con total discreción. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir detalles sobre el verdadero problema físico que afecta al colombiano.

De acuerdo con medios partidarios del club, el futbolista estaría atravesando un desgarro muscular, lesión que obligó al cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón a tomar precauciones y evitar cualquier riesgo que pueda agravar la situación.

Preocupación en Colombia por lesión de Jáminton Campaz: podría perderse duelo clave con Rosario Central

Lea también La verdadera razón por la que Richard Ríos no jugó en el empate Benfica vs Braga

La preocupación aumenta por el contexto. A falta de pocas semanas para la Copa del Mundo, cualquier molestia muscular puede convertirse en un problema serio para los futbolistas que aspiran a integrar sus respectivas selecciones nacionales. En el caso de Campaz, su buen rendimiento en Rosario Central lo mantenía como uno de los jugadores observados por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Incluso, desde Argentina señalan que el propio futbolista estaría priorizando una recuperación completa con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a una eventual convocatoria mundialista. Por esa razón, no se descarta que permanezca fuera de competencia durante algunos días más.

Además de Campaz, Rosario Central también mantiene dudas sobre la presencia de Julián Fernández y Enzo Giménez, este último afectado por molestias físicas que arrastra desde el compromiso anterior.