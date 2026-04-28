Luis Díaz sigue consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo y los números lo respaldan. El atacante colombiano integra actualmente el mejor tridente ofensivo de la temporada en Europa junto a Harry Kane y Michael Olise, una sociedad letal del Bayern Múnich que ya acumula 100 goles entre todas las competiciones.

Luis Díaz rompe Europa con cifra histórica: la sorprendente marca en el Bayern Múnich

De acuerdo con datos de Transfermarkt, ningún otro ataque del continente iguala la producción del conjunto bávaro. Kane, Díaz y Olise lideran con amplia ventaja el ranking de los mejores tríos ofensivos, superando incluso a combinaciones repletas de estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Federico Valverde, del Real Madrid, quienes suman 69 anotaciones.

El registro también deja atrás a otros pesos pesados del continente. El tridente del Barcelona conformado por Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres aparece con 62 goles, mientras que Manchester City, con Erling Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki, alcanza 55.

En medio de semejante competencia, la presencia de Luis Díaz resalta por su impacto inmediato en el Bayern. El colombiano no solo aporta goles, sino también desequilibrio, velocidad y capacidad para abrir espacios. Su versatilidad en el frente de ataque ha sido determinante para potenciar tanto a Kane como a Olise.

Luis Díaz forma parte del ataque más efectivo del continente

La temporada del guajiro ha estado marcada por actuaciones decisivas en Bundesliga y Champions League. Su reciente gol frente al PSG en semifinales europeas volvió a ponerlo en la vitrina internacional, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Para Colombia, este presente representa una noticia inmejorable. Díaz llegará en plenitud a los próximos retos de la Selección, siendo el gran referente ofensivo del equipo nacional. Además, ratifica que hoy compite de igual a igual con las máximas estrellas del planeta.

Estar en el mejor trío ofensivo de Europa no es un dato menor. Significa que Luis Díaz forma parte del ataque más efectivo del continente, por encima de clubes históricos y jugadores multimillonarios.

Los mejores tríos ofensivos en el fútbol europeo esta temporada

1. Kane, Díaz y Olise — 100

2. Mbappé, Vinicius Jr y Valverde — 69

3. Yamal, Raphinha y Torres — 62

4. Haaland, Foden y Cherki — 55

5. Álvarez, Sorloth y Griezmann — 52

6. Greenwood, Aubameyang y Paixão — 50

7. Martínez, Thuram y Çalhanoğlu — 49

8. Undav, Demirovic y Leweling — 48

9. Dembélé, Kvaratskhelia y Doué — 48

10. Panichelli, Godo y Enciso — 45

Fuente: Transfermarkt