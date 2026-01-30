Liga BetPlay entre las 10 mejores del mundo: así quedó el 'Top'

En el foco de las noticias deportivas alrededor del mundo la Liga BetPlay vuelve a tomar renombre. pero en esta ocasión no por algún escándalo como tiene acostumbrados a los seguidores del deporte o por los fichajes que se han venido haciendo, sino porque entró en un prestigioso listado que la posiciona entre una de las mejores del mundo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), organización especializada en estadísticas y rankings futbolísticos que cada año publica diversas listas sobre selecciones, clubes y ligas del mundo, reveló el Top 10 de las ligas más importantes del mundo.

Así quedó el listado de las 10 mejores ligas del mundo

Uno de sus listados más destacados en los últimos años ha sido el de las ligas nacionales más fuertes del planeta, el cual se mide a través del rendimiento de los clubes en torneos locales e internacionales, resultados acumulados y consistencia competitiva a nivel global.

En la edición más reciente del ranking mundial de ligas de fútbol, la Premier League fue la encargada de encabezar la lista como la mejor liga del mundo, destacándose por su nivel competitivo, historia y los resultados de sus clubes en torneos internacionales.

Completa el podio en la segunda casilla LaLiga de España, famosa por su fútbol técnico y la presencia de clubes con arraigo histórico como Barcelona y Real Madrid. El Brasileirão Serie A, el principal campeonato de Brasil y una de las ligas más dinámicas de América del Sur, reconocida por su mezcla de jóvenes talentos y equipos tradicionales que dominan la escena continental.

Sorprendentemente para muchos, la Categoría Primera A de Colombia se encuentra cerrando el Top 10 en la décima posición, reflejando el progreso y la presencia de los clubes colombianos en torneos internacionales durante los últimos años.

Liga BetPlay entre las tres mejores de la Conmebol

El Brasileirão lidera el ranking sudamericano gracias a su alto nivel competitivo, poder económico y constante presencia de sus clubes en instancias decisivas de la Copa Libertadores y la Sudamericana. En segundo lugar aparece la Liga Profesional de Argentina, reconocida por su riqueza histórica, la formación de talentos y la intensidad de sus clásicos. Más atrás se ubica la Primera División de Colombia, que en los últimos años ha ganado peso por la regularidad de sus equipos en torneos continentales y el crecimiento de su infraestructura.