Luis Díaz se ganó el respeto en el Bayern: ‘Reconocen su dedicación’

Hablar de Luis Díaz en el Bayern, es referirse a uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. El colombiano encontró un buen lugar para potenciarse, en el Allianz Arena. Mucho se habló de su transferencia al Bayern Múnich, pues había expectativa respecto al nivel que mostraría.

Bajo el mando de Vincent Kompany, ha tomado relevancia en el onceno, supliendo el lugar que dejó Musiala (quien regresó) luego de la lesión sufrida en el Mundial de Clubes. Ahora, pasando la mitad de la temporada, se recuerda todo lo hecho por el colombiano, a quien catalogan como uno de los mejores refuerzos.

De hecho, al inicio de temporada, uno de los líderes del plantel hablaba de su nivel. Es el caso de Joshua Kimmich, quien se refirió del nivel de Luis Díaz “Es alguien que ama y disfruta el fútbol. Siempre tiene una sonrisa y viene a entrenar con ganas. Es justo lo que necesitábamos”.

Lea también Luis Díaz marca la diferencia sin balón en la victoria del Bayern

Ahora, la adaptación que ha tenido Luis Díaz es de admirar. De hecho, la prensa alemana lo tiene en la mira, debido a la importancia y relevancia que ha tomado en un camerino como el del Bayern Múnich.

Luis Díaz se ha ganado el respeto del Bayern Múnich

De acuerdo con información del diario Bild, se expuso a los jugadores que tienen mayor protagonismo en el camerino, dejando claro que nombres como Kimmich, Neuer, Kane, Olise y Gnabry, mandan la parada en la interna.

Lea también Luis Díaz está en octavos de final de la Champions: Bayern venció al PSV

Al momento de hablar sobre Luis Díaz, agregaron “Gracias a su carácter tranquilo, el colombiano fue inmediatamente bien recibido en el vestuario. Aunque viene del Liverpool, Díaz no se da aires de grandeza. Al contrario: sus compañeros reconocen su dedicación, y Díaz va al gimnasio casi a diario para entrenamientos extra”.

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

El nivel de Luis Díaz en el Bayern Múnich fue de admirar. En total, lleva 14 goles y 11 asistencias, dejándolo con un rendimiento importante, desde lo individual y colectivo.