Ha dado inicio la décima edición de la Liga BetPlay Femenina en Colombia, campeonato de fútbol que para este 2026 tiene la participación de 16 equipos, donde recordemos el Deportivo Cali parte como el defensor de título tras la final ganada ante Santa Fe el año pasado.

La primera fecha ha concluido y los equipos tuvieron su estreno oficial en esta temporada, donde los resultados más destacados que se presentaron fueron sin duda algunas goleadas por parte de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y América de Cali, que empiezan con paso firme el campeonato.

Resultados de la primera fecha en la Liga BetPlay Femenina 2026

Atlético Nacional 3-0 Fortaleza

América de Cali 3-0 Junior

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín

Once Caldas 0-3 Independiente Santa Fe

Millonarios 2-0 Orsomarso

Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá

Real Santander 0-0 Atlético Bucaramanga

Llaneros 2-0 Deportivo Pasto.

Liga BetPlay Femenina: tabla de posiciones tras la primera fecha

Varios son los equipos que ganaron en su debut, sin embargo, solo tres lo hicieron con una diferencia de tres goles, donde los grandes favoritos no decepcionaron y ya empezaron a sumar triunfos.

1. Independiente Santa Fe | 3 puntos

2. América de Cali | 3 puntos

3. Atlético Nacional | 3 puntos

4. Deportivo Cali | 3 puntos

5. Llaneros | 3 puntos

6. Millonarios | 3 puntos

7. Internacional de Palmira | 3 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 1 punto

9. Real Santander | 1 punto

10. Internacional de Bogotá | 0 puntos

11. Independiente Medellín | 0 puntos

12. Deportivo Pasto | 0 puntos

13. Orsomarso | 0 puntos

14. Once Caldas | 0 puntos

15. Fortaleza | 0 puntos

16. Junior | 0 puntos.