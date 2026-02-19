Ha dado inicio la décima edición de la Liga BetPlay Femenina en Colombia, campeonato de fútbol que para este 2026 tiene la participación de 16 equipos, donde recordemos el Deportivo Cali parte como el defensor de título tras la final ganada ante Santa Fe el año pasado.
La primera fecha ha concluido y los equipos tuvieron su estreno oficial en esta temporada, donde los resultados más destacados que se presentaron fueron sin duda algunas goleadas por parte de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y América de Cali, que empiezan con paso firme el campeonato.
Lea también: Tabla de posiciones Liga BetPlay tras fecha 7: varios 'grandes' relegados
Resultados de la primera fecha en la Liga BetPlay Femenina 2026
Atlético Nacional 3-0 Fortaleza
América de Cali 3-0 Junior
Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín
Once Caldas 0-3 Independiente Santa Fe
Millonarios 2-0 Orsomarso
Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá
Real Santander 0-0 Atlético Bucaramanga
Llaneros 2-0 Deportivo Pasto.
Liga BetPlay Femenina: tabla de posiciones tras la primera fecha
Varios son los equipos que ganaron en su debut, sin embargo, solo tres lo hicieron con una diferencia de tres goles, donde los grandes favoritos no decepcionaron y ya empezaron a sumar triunfos.
1. Independiente Santa Fe | 3 puntos
2. América de Cali | 3 puntos
3. Atlético Nacional | 3 puntos
4. Deportivo Cali | 3 puntos
5. Llaneros | 3 puntos
6. Millonarios | 3 puntos
7. Internacional de Palmira | 3 puntos
8. Atlético Bucaramanga | 1 punto
9. Real Santander | 1 punto
10. Internacional de Bogotá | 0 puntos
11. Independiente Medellín | 0 puntos
12. Deportivo Pasto | 0 puntos
13. Orsomarso | 0 puntos
14. Once Caldas | 0 puntos
15. Fortaleza | 0 puntos
16. Junior | 0 puntos.