Tabla de posiciones Liga BetPlay tras fecha 7: varios 'grandes' relegados

Ha concluido la fecha 7 en la presente edición de la Liga BetPlay, campeonato de fútbol colombiano donde sorpresivamente los equipos Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando la tabla de posiciones, conjuntos que justamente se enfrentaron y que repartieron puntos tras empatar 1-1.
Solo un partido de esta fecha 7 no se pudo disputar y se tendrá que desarrollar en otra jornada, pues el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga se tuvo que suspender porque el Estadio Cincuentenario de Medellín estaba ocupado por un concierto de música electrónica.
Lea también: ¡Agéndese! Dimayor confirma los nuevos horarios de Millonarios en El Campín
Tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 7
En los resultados más destacados de la fecha hay que destacar el triunfo 1-0 del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional, además, Jaguares sorprendió a Santa Fe y le ganó 3-1 en Montería, mientras que Millonarios obtuvo su segundo triunfo en el certamen tras vencer por 2-0 a Llaneros en El Campín.
Por otro lado, hubo empates a un gol entre Alianza de Valledupar con el Cúcuta Deportivo y también entre Medellín y Pereira, mientras que dentro de las victorias que se presentaron hay que mencionar el 2-1 de Junior sobre América de Cali, mismo resultado para Tolima sobre Once Caldas y también para Fortaleza sobre Boyacá Chicó.
1. Internacional de Bogotá - 14 puntos
2. Deportivo Pasto - 14 puntos
3. Deportes Tolima - 12 puntos
4. Junior - 12 puntos
5. Bucaramanga - 10 puntos
6. Deportivo Cali – 10 puntos
7. América de Cali - 10 puntos
8. Once Caldas - 10 puntos
9. Fortaleza - 10 puntos
10. Jaguares - 10 puntos
11. Atlético Nacional - 9 puntos
12. Llaneros – 9 puntos
13.Águilas Doradas - 8 puntos
14. Millonarios - 8 puntos
15. Santa Fe - 7 puntos
16. Medellín - 6 puntos
17. Boyacá Chicó - 4 puntos
18. Deportivo Pereira - 3 puntos
19. Cúcuta Deportivo - 3 puntos
20. Alianza FC - 3 puntos.
¿Cuáles equipos deben partidos?
Atlético Nacional es el que más compromisos tiene pendientes (3), mientras que Jaguares, América de Cali, Bucaramanga, Águilas Doradas, Junior, Deportivo Pereira y Alianza de Valledupar deben un partido para quedar al día en el calendario.