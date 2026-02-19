Logo Deportes RCN Vertical
Liga Betplay

Tabla de posiciones Liga BetPlay tras fecha 7: varios 'grandes' relegados

Hay varios equipos que deben partidos para quedar al día en el calendario.
Daniel Orlando Torres Forero
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
Futbolistas de Deportivo Cali y Atlético Nacional - 2026 // Colprensa

Ha concluido la fecha 7 en la presente edición de la Liga BetPlay, campeonato de fútbol colombiano donde sorpresivamente los equipos Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando la tabla de posiciones, conjuntos que justamente se enfrentaron y que repartieron puntos tras empatar 1-1.

Solo un partido de esta fecha 7 no se pudo disputar y se tendrá que desarrollar en otra jornada, pues el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga se tuvo que suspender porque el Estadio Cincuentenario de Medellín estaba ocupado por un concierto de música electrónica.

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 7

En los resultados más destacados de la fecha hay que destacar el triunfo 1-0 del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional, además, Jaguares sorprendió a Santa Fe y le ganó 3-1 en Montería, mientras que Millonarios obtuvo su segundo triunfo en el certamen tras vencer por 2-0 a Llaneros en El Campín.

Por otro lado, hubo empates a un gol entre Alianza de Valledupar con el Cúcuta Deportivo y también entre Medellín y Pereira, mientras que dentro de las victorias que se presentaron hay que mencionar el 2-1 de Junior sobre América de Cali, mismo resultado para Tolima sobre Once Caldas y también para Fortaleza sobre Boyacá Chicó.

1. Internacional de Bogotá - 14 puntos

2. Deportivo Pasto - 14 puntos

3. Deportes Tolima - 12 puntos

4. Junior - 12 puntos

5. Bucaramanga - 10 puntos

6. Deportivo Cali – 10 puntos

7. América de Cali - 10 puntos

8. Once Caldas - 10 puntos

9. Fortaleza - 10 puntos

10. Jaguares - 10 puntos

11. Atlético Nacional - 9 puntos

12. Llaneros – 9 puntos

13.Águilas Doradas - 8 puntos

14. Millonarios - 8 puntos

15. Santa Fe - 7 puntos

16. Medellín - 6 puntos

17. Boyacá Chicó - 4 puntos

18. Deportivo Pereira - 3 puntos

19. Cúcuta Deportivo - 3 puntos

20. Alianza FC - 3 puntos.

Equipo de la Liga BetPlay tiene nuevo técnico; eligieron un DT antioqueño

¿Cuáles equipos deben partidos?

Atlético Nacional es el que más compromisos tiene pendientes (3), mientras que Jaguares, América de Cali, Bucaramanga, Águilas Doradas, Junior, Deportivo Pereira y Alianza de Valledupar deben un partido para quedar al día en el calendario.

