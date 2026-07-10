Liga BetPlay Femenina: así va la tabla de posiciones antes de la fecha 14 y 15

La presencia del Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México le puso pausa a la Liga BetPlay Femenina. Una interrupción que toma a las 16 instituciones en un momento de prueba, pues, el descanso puede ser bueno para recargar fuerzas, o mal por la regularidad que tenían las jugadoras e impactar en el físico cuando hay parones.

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A partir del jueves 23 de julio continuarán las emociones de la Liga BetPlay Femenina con vibrantes partidos y con jornadas de clásicos con Deportivo Cali enfrentando al América y Medellín a Nacional durante la fecha 14, además de un Millonarios vs Santa Fe en la jornada 15.

Pero más allá de ello, la pelea será la de sellar las clasificaciones de manera definitiva para las siguientes instancias finales. La tabla de posiciones con la que acabó la fecha 13 y con la que se fueron a la pausa por el Mundial ya dejó a cuatro equipos clasificadas.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

1. Atlético Nacional | 33 puntos | +20 DG

2. Deportivo Cali | 32 puntos | +23 DG

3. América de Cali | 29 puntos | +16 DG

4. Millonarios | 28 puntos | +21 DG

5. Santa Fe | 25 puntos | +14 DG

6. Internacional de Bogotá | 22 puntos | +5 DG

7. Internacional de Palmira | 21 puntos | -3 DG

8. Independiente Medellín | 19 puntos | +5 DG

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9. Orsomarso | 15 puntos | 0 DG

10. Fortaleza | 13 puntos | -9 DG

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11. Llaneros | 13 puntos | -12 DG

12. Junior | 11 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 8 puntos | -24 DG

14. Once Caldas | 7 puntos | -14 DG

15. Real Santander | 7 puntos | -16 DG

16. Deportivo Pasto | 3 puntos | -16 DG

LAS CUATRO INSTITUCIONES QUE YA CLASIFICARON A LOS CUADRANGULARES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Orsomarso tiene 15 puntos y está en la novena posición a falta de tres fechas por terminar la fase de todos contra todos. La octava es el Medellín con 19 unidades y con doce puntos en juego, parece algo difícil que las cosas puedan cambiar dentro de la tabla de posiciones, dependiendo de lo que pase en esta fecha 14 que podría definir a otras clasificadas.

Y es que, antes de la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay Femenina, ya hay cuatro equipos que están clasificadas para los cuadrangulares. Nacional, Deportivo Cali, América y Millonarios ya sellaron el paso para las siguientes instancias. En caso de que Santa Fe gane ante Real Santander en condición de local en la jornada 14, sellará la clasificación y será inalcanzable por Orsomarso.

Si se da la victoria de Santa Fe, e Internacional de Bogotá suma de a tres contra Fortaleza en un clásico bogotano, el equipo llegará a 25 unidades. En ese caso, Inter sellará la clasificación sin importar lo que pase con Orsomarso en su respectivo compromiso de la fecha 14.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS FASES FINALES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA 2026?

Después de esta instancia del todos contra todos que quedan tres fechas, las primeras dos de la tabla de posiciones compondrán el grupo A y B respectivamente. Conocerán a sus rivales por el sorteo de los cuadrangulares y en esta ocasión, se disputarán los cuadrangulares con un formato de partidos de ida y vuelta.

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Posteriormente, las dos primeras de cada grupo se medirán en las semifinales, un formato que ya dio de qué hablar en la anterior Liga BetPlay Femenina. La primera del A se medirá contra la segunda del B, mientras que la primera del Grupo B enfrentará a la segunda del A.

De ahí, clasificarán a la final las ganadoras de esas llaves de ida y vuelta. En la final, el club con más puntos en el 2026 cerrará en condición de local en busca del título.