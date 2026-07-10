Cali confirmó un discutido fichaje para la Liga BetPlay 2026-II: lo hicieron oficial

Ya quedan 14 días para el debut del Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026-II contra Jaguares de Córdoba y cada vez más, el club ha estado conformando la nómina oficial para llegar a ser protagonista y sellar la clasificación para las fases finales, algo que ha sido escaso en los últimos torneos.

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Con Rafael Dudamel en el equipo desde el arranque del segundo semestre, el conjunto azucarero apuesta por llegar a instancias definitivas después de firmar un gran todos contra todos. Los verdiblancos necesitarán armar un equipo competitivo para lograr objetivos, no solo en el plano local, sino intentar llegar a un certamen internacional.

En Cali se han ido varios jugadores, sobre todo en la zaga defensiva por la ausencia de Andrés Correa, Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones, entre otros futbolistas que no continúan en la institución. Bajo ese panorama, Rafael Dudamel confirmó a Kalazán Suárez como el primer fichaje para tomar la banda derecha. También llegaron a un acuerdo con José Moya y confirmaron a Edwin Velasco.

CALI FICHÓ A EDWIN VELASCO Y HAY POLÉMICA EN EL MERCADO

Los fichajes del Deportivo Cali han sido en su mayoría por defensores. Un lateral derecho como Kalazán Suárez, José David Moya será el segundo fichaje para reforzar la zaga central y Edwin Velasco, lateral izquierdo que no fue recibido de la mejor manera.

Y es que, el lateral que llega procedente del Deportivo Pasto fue uno de los pedidos por Rafael Dudamel, puesto que el entrenador venezolano coincidió con Edwin Velasco en el Deportivo Pereira. Será el reemplazo de Andrés Correa para este segundo semestre.

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En las redes sociales, Cali escribió, “Edwin Velasco firmó su contrato y ya es oficialmente jugador del Deportivo Cali. Su experiencia y jerarquía se suman a nuestro plantel para afrontar los retos de la temporada. Bienvenido, Edwin”. Un comunicado confirmando el segundo fichaje oficial para la institución.

Sin embargo, los comentarios no son para nada buenos por parte de la afición. Edwin tuvo paso por el América de Cali y ahí también parte el descontento de los hinchas. Además, lo ven como un jugador que no da la talla para el cuadro verdiblanco.

Solo el pasar de las fechas le dará la razón a Rafael Dudamel con este fichaje, o bien, podría darle la razón a los aficionados que no ven con buenos ojos la llegada del oriundo de Padilla, Cauca hace 34 años.

EDWIN VELASCO, UN CAMPEÓN DE AMÉRICA REFUERZA AL CALI

Pese a que no parece ser un jugador del gusto de los hinchas, Edwin Velasco cuenta con una amplia trayectoria en distintos clubes del Fútbol Profesional Colombiano, y, como si fuera poco, goza de un buen palmarés tanto en el plano nacional como internacional.

Surgió en el Cortuluá y pasó por clubes como Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto. Llega procedente del cuadro pastuso y ya cuenta con cuatro títulos a nivel local y dos torneos internacionales que ha conquistado.

Ganó una Copa BetPlay y una Liga BetPlay con Atlético Nacional y dos campeonatos seguidos con el América de Cali en 2019 y 2020. Además, cuenta con una experiencia importante en el plano internacional con la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudamericana el siguiente año con el conjunto antioqueño.

LOS FICHAJES QUE FALTAN POR CONFIRMAR EN EL DEPORTIVO CALI

El primero en llegar y ser oficializado fue Kalazán Suárez y ahora Edwin Velasco. Sin embargo, en próximas horas, el Deportivo Cali confirmaría a sus siguientes jugadores para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II. Los fichajes están por caer, dado que oficializaron principios de acuerdos con otros futbolistas.

Leyser Chaverra llegó a un principio de acuerdo con Cali al igual que José Moya y ahora, Nicolás Benedetti también llegó a un acuerdo con la institución azucarera. Benedetti será una de las grandes figuras por su anterior paso en el club y por su experiencia en México y en España con Las Palmas. No obstante, en suelo español no le fue muy bien con muy poca regularidad.