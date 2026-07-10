Regresa la Liga BetPlay Femenina: programación oficial de la fecha 14 y 15

Sin duda alguna, en una época de Mundial todas las miradas están puestas en la competencia más importante a nivel global con 48 selecciones y con los cuartos de final en medio. Las competencias locales se detienen a la espera de conocer al campeón el 19 de julio y, tras ello, regresarán.

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La Liga BetPlay en el segundo semestre arrancará el viernes 24 de julio, mientras que la Liga BetPlay Femenina ya tiene fecha definida para encarar las últimas tres jornadas para sellar a las ocho clasificadas de cara a los cuadrangulares semifinales.

A falta de 12 puntos en juego, ya hay cuatro clubes que ya están clasificadas para los cuadrangulares semifinales. Entre ellas, Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali y Millonarios. Se hacen inalcanzables, dado que Orsomarso, que está en la novena casilla tiene 15 puntos y no podría igualarles en puntaje.

Esta disputa por sellar la clasificación tiene a Santa Fe, Internacional de Bogotá, Inter de Palmira e Independiente Medellín que siguen en zona de clasificación, mientras que Orsomarso tiene chances todavía.

ASÍ SE JUGARÁN LAS FECHAS 14 Y 15 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Cuando llegó la interrupción del Mundial 2026, la Liga BetPlay Femenina paró en la fecha 13. Para terminar el todos contra todos faltan solo tres jornadas que pueden definir varios aspectos del torneo para sellar a las ocho clasificadas para el cuadrangular.

La Dimayor confirmó la programación de las fechas 14 y 15 de la Liga BetPlay Femenina y, tras esta antepenúltima y penúltima jornada, el ente solo tendría que definir los horarios de la fecha 16 que será el último paso antes de las fases finales de la competencia.

Así las cosas, de esta forma se jugarán las fechas 14 y 15 de la Liga BetPlay Femenina:

Jueves 23 de julio

Deportivo Cali vs América de Cali | Estadio Deportivo Cali | 7:00 P.M.

Viernes 24 de julio

Medellín vs Atlético Nacional | Estadio Cincuentenario | 3:30 P.M.

Sábado 25 de julio

Atlético Bucaramanga vs Llaneros | Estadio Álvaro Gómez Hurtado | 3:00 P.M.

Internacional de Palmira vs Orsomarso | Estadio Francisco Rivera Escobar | 4:00 P.M.

Junior vs Millonarios | Estadio Romelio Martínez | 4:30 P.M.

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Domingo 26 de julio

Santa Fe vs Real Santander | Estadio Metropolitano de Techo | 2:00 P.M.

Deportivo Pasto vs Once Caldas | Estadio Municipal de Ipiales | 3:00 P.M.

Lunes 27 de julio

Internacional de Bogotá vs Fortaleza | Estadio Metropolitano de Techo | 2:00 P.M.

FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Viernes 31 de julio

Fortaleza vs Medellín | Estadio Metropolitano de Techo | 5:00 P.M.

Sábado 1 de agosto

Nacional vs Deportivo Cali | Estadio Cincuentenario | 3:00 P.M.

Real Santander vs Orsomarso | Estadio Villa Concha | 3:30 P.M.

Domingo 2 de agosto

Once Caldas vs Internacional de Palmira | Estadio Palogrande | 3:00 P.M.

Millonarios vs Santa Fe | Estadio Metropolitano de Techo | 3:00 P.M.

Pasto vs Internacional de Bogotá | Estadio Municipal de Ipiales | 3:00 P.M.

América de Cali vs Llaneros | Estadio Pascual Guerrero | 8:15 P.M.

Lunes 3 de agosto

Junior vs Atlético Bucaramanga | Estadio Romelio Martínez | 4:00 P.M.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 16?

La Dimayor confirmó la programación de la Fecha 14 y 15 de la Liga BetPlay Femenina y ahora tendrán que revelar los horarios de la última jornada. Esto dependerá de lo que pueda suceder en las siguientes fechas para conocer a las clasificadas.

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Como es costumbre en la mayoría de los campeonatos, la última jornada se jugará seguramente en simultáneo en varios compromisos para evitar algún tema de desventajas para sellar la clasificación de los clubes que siguen en la pelea por esa necesidad de mantenerse o entrar en los ocho primeros de la tabla de posiciones.