"A Castri, que en paz descanse": conmovedora dedicatoria tras el triunfo de Millonarios

Millonarios consiguió una victoria vital al imponerse 2-0 sobre Deportes Tolima en El Campín y mantiene viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Una de las grandes figuras de la noche fue Sebastián del Castillo, protagonista en el triunfo cardenal y encargado de liderar el impulso ofensivo de un equipo que necesitaba reaccionar en un momento clave del campeonato.

Sebastián del Castillo emocionó tras Millonarios vs Tolima: “A Castri, que en paz descanse”

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Tras el compromiso, el jugador habló con emoción sobre lo que significó sumar tres puntos en un partido determinante para las aspiraciones del club. Del Castillo destacó la actitud con la que Millonarios afrontó el encuentro y aseguró que el grupo entendió la obligación de ganar ante su gente.

“Primero que todo darle las gracias a Dios porque sin él nada sería posible. Bueno, un partido que sabíamos que teníamos que salir a ganar, sabíamos que teníamos que salir a competir e ir por los tres puntos, jugando, luchando, peleando como sea, pero teníamos que darle una victoria a la hinchada”, expresó.

El atacante también resaltó el efecto anímico que genera este resultado dentro del camerino, luego de semanas en las que el equipo dejó escapar puntos importantes y convivió con la presión de alejarse de la zona de clasificación.

“A Castri, que en paz descanse”: la conmovedora dedicatoria de Sebastián del Castillo tras Millonarios vs Tolima

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“Es un respiro para el equipo, genera un nuevo aliento en el grupo y bueno, gracias a Dios lo logramos y seguimos trabajando”, señaló, dejando claro que la victoria puede convertirse en un punto de partida para el cierre del todos contra todos.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando fue consultado por la distinción como figura del partido. Allí, Del Castillo no dudó en dedicar su actuación a las personas más cercanas y también a un joven futbolista que perdió la vida recientemente.

“Dedicárselo a mi mamá, mi papá, a mi familia, que siempre están apoyando, a mi novia y bueno, seguimos firmes. Dedicárselos a ellos, saben que están en mi corazón siempre, son mi gran apoyo, mi aliento”, manifestó.

Acto seguido, cerró con un mensaje que tocó a todos los presentes: “A Castri (Santiago Castrillón), que en paz descanse”.

La sentida dedicatoria del jugador embajador recordó al juvenil de Millonarios, quien en algunas ocasiones entrenó con el equipo profesional y cuyo fallecimiento causó impacto en el fútbol bogotano.