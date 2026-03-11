A Dudamel le llegó flamante ‘refuerzo’ tras su regreso al Cali

Las directivas del Deportivo Cali decidieron elegir a Rafael Dudamel para reemplazar al técnico Alberto Gamero, un movimiento que pone al estratega venezolano nuevamente en el banquillo del cuadro ‘azucarero’ tras su exitoso paso cuando ganó la liga en 2021.

Dudamel es bien recibido por el hincha del Deportivo Cali, que lo recuerda con cariño y sabe de las capacidades del técnico de 53 años, quien recordemos también fue campeón de liga con el Atlético Bucaramanga y viene de dirigir al Deportivo Pereira, institución a la que dejó en octubre pasado tras la grave crisis financiera vivida en el cuadro ‘matecaña’.

Dudamel sonríe: figura del Cali se recuperó de su lesión

A la espera de lo que será el estreno de Dudamel en esta segunda etapa como entrenador del Deportivo Cali (que será el próximo sábado ante Cúcuta Deportivo por la presente Liga BetPlay), el estratega venezolano tiene la buena noticia del regreso a entrenamientos de Juan Ignacio Dinneno, delantero que ha superado lesión muscular que lo aquejó desde el 15 de febrero en el juego ante Atlético Nacional.

Ya será entonces decisión de Rafael Dudamel si decide convocar al delantero argentino para el duelo de este sábado, donde recordemos el equipo ‘azucarero’ jugará en condición de visitante buscando volver al triunfo luego de tres partidos sin poder hacerlo.

¿Cómo va el Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026-I?

El equipo verde se ubica de momento en la casilla 12 del torneo con 12 puntos, registrando tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, un rendimiento irregular que lo pone de momento fuera del grupo de los ocho que avanzarán a la siguiente ronda del campeonato.

Los próximos desafíos de Rafael Dudamel y el Deportivo Cali en esta Liga BetPlay estarán primero en Cúcuta visitando al equipo ‘motilón’, luego recibiendo a Santa Fe el miércoles 18 de marzo para después verse las caras con Alianza en Valledupar el domingo 22 de este mismo mes.

