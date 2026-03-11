Dimayor confirmó programación y nueva sede para la Liga BetPlay-I de 2026

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano autorizó al Deportivo Pereira a disputar sus partidos en condición de local de la Liga BetPlay-I de 2026 en el Estadio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Yopal, después de realizar la respectiva visita técnica del área deportiva de la Dimayor.

De esta manera, el conjunto matecaña recibirá el domingo 15 de marzo a Águilas Doradas a partir de las 4:00 de la tarde en compromiso válido por la fecha 11.

Fecha 11

Domingo 15 de marzo

Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas

Santiago de las Atalayas

4:00 P.M.

Programación de partidos aplazados

Por otro lado, la Dimayor dio a conocer la programación de tres partidos que están aplazados de la Liga BetPlay-I de 2026.

El duelo entre Atlético Nacional contra Jaguares, que corresponde a la segunda jornada del certamen, se disputará el lunes 6 de abril a partir de las 8:10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Aplazado fecha 2

Lunes 6 de abril

Nacional Vs Jaguares

Hora: 8:10 P.M.

Del mismo modo, el compromiso entre Águilas Doradas frente a Atlético Bucaramanga, que corresponde a la séptima jornada, se llevará a cabo el martes 7 de abril desde las 4:00 de la tarde en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Aplazado fecha 7

Martes 7 de abril

Águilas Doradas Vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00

Finalmente, el partido que deben jugar Deportivo Pereira contra Alianza Fc, que corresponde a la fecha 6, quedó programado para el lunes 6 de abril desde las 3:45 de la tarde en sede por confirmar, aunque se espera que se desarrolle en Yopal.

Aplazado fecha 6

Lunes 6 de abril

Pereira Vs Alianza

Hora: 3:;45